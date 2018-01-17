吸睛！兩層樓小火車「開」進北門遊客中心

2018年01月17日 10:37 中時 莊曜聰

洗滌鹽工場規畫文創百貨，正對外招商中。(莊曜聰攝)

景觀鹽湖區開放水上遊憩，有天鵝船可供環湖。(莊曜聰攝)

「火車開進北門遊客中心囉！」近日北門遊客中心的外圍，突然出現一座大型建物，繽紛的外觀引人駐足圍觀，連住在附近的阿公阿嬤都笑說「這麼大台的火車可以載人嗎？」。

大型的火車造型裝置建物矗立在錢來也雜貨店旁，相當顯眼，外觀以玻璃纖維組成，漆上五顏六色的裝飾，內部則是鋼骨結構，2層樓的設計，未來將做為展示攤位及餐廳，農曆春節期間則當做大型裝置藝術，供民眾參觀拍照，預計又是打卡熱點。

接手經營「北門婚紗美地」的是彝璋文創公司，負責人是學甲出身，事業有成後打算回饋鄉里，董事長特助李依恬指出，經營範圍包括北門出張所、洗滌鹽工場、錢來也雜貨店、景觀鹽湖等。

其中，洗滌鹽工場將以文創百貨公司的方式呈現，並定期規畫藝文特展，目前正在招商中；景觀鹽湖區周邊則有射擊體驗場、兒童戲沙區、星空露營區等，現在也陸續啟用。

李依恬說，目前景觀鹽湖也已開放水上遊憩，設置有天鵝船可供民眾搭乘環湖，採全天開放，僅風勢過大時，考量安全問題才會關閉，可向在場人員洽詢；另外水晶教堂整修已經完成，後續美化完善後，也將委由該公司經營，可望成為濱海地區舉辦戶外婚禮的重要場館。

(中時)