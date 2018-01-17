吸睛！兩層樓小火車「開」進北門遊客中心

彝璋文創在北門錢來也雜貨店旁設置小火車大型裝置，相當醒目，內部裝飾完成後，將可提供遊客參觀拍照。（莊曜聰攝）

友善列印
中時
洗滌鹽工場規畫文創百貨，正對外招商中。(莊曜聰攝)
景觀鹽湖區開放水上遊憩，有天鵝船可供環湖。(莊曜聰攝)

「火車開進北門遊客中心囉！」近日北門遊客中心的外圍，突然出現一座大型建物，繽紛的外觀引人駐足圍觀，連住在附近的阿公阿嬤都笑說「這麼大台的火車可以載人嗎？」。

大型的火車造型裝置建物矗立在錢來也雜貨店旁，相當顯眼，外觀以玻璃纖維組成，漆上五顏六色的裝飾，內部則是鋼骨結構，2層樓的設計，未來將做為展示攤位及餐廳，農曆春節期間則當做大型裝置藝術，供民眾參觀拍照，預計又是打卡熱點。

接手經營「北門婚紗美地」的是彝璋文創公司，負責人是學甲出身，事業有成後打算回饋鄉里，董事長特助李依恬指出，經營範圍包括北門出張所、洗滌鹽工場、錢來也雜貨店、景觀鹽湖等。

其中，洗滌鹽工場將以文創百貨公司的方式呈現，並定期規畫藝文特展，目前正在招商中；景觀鹽湖區周邊則有射擊體驗場、兒童戲沙區、星空露營區等，現在也陸續啟用。

李依恬說，目前景觀鹽湖也已開放水上遊憩，設置有天鵝船可供民眾搭乘環湖，採全天開放，僅風勢過大時，考量安全問題才會關閉，可向在場人員洽詢；另外水晶教堂整修已經完成，後續美化完善後，也將委由該公司經營，可望成為濱海地區舉辦戶外婚禮的重要場館。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
便宜至少3成！都是外賣年菜 度假… 最正3姊妹運將！迎台灣燈會 嘉縣…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。