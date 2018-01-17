林心如「台獨」風波蔓延？霍建華《如懿傳》上檔無期

2018年01月17日 10:36 中時電子報 吳品瑤

女神林心如擔綱製作、主演的新戲《我的男孩》，日前被中國大陸民眾具名舉報是為「台獨劇」，遭廣東廣電局全面下架，是林心如發聲明「不支持台獨」試圖商停止血，然風波持續蔓延，如今更疑似遷離老公霍建華，他與周迅主演的超級大戲《如懿傳》，本該是開春強檔但至今仍未上映，外傳是被林心如「台獨」風波掃到。

《如懿傳》乃夯劇《後宮甄嬛傳》續集，不僅卡司強勁，更耗費3億人民幣打造高達破百集的規模，從籌畫到拍攝殺青過程中都充滿話題性，是觀眾相當期的大作，然卻一直沒有敲定上檔時間，據《壹週刊》報導，林心如新戲《我的男孩》因接受文化部2000萬補助金被舉報為「台獨」，據知情人士透露，《我》劇補助案在前年公布的時間，跟林心如夫妻倆在南海仲裁案發生後透過工作室轉發「(中國)一點都不能少」圖文力挺，時間點差不多，當時官方雖沒出手但已將他們「留校察看」，如今僅是「開刀」的時候到了，因此即便林心如發聲明澄清「不支持台獨」，仍難逃官方禁制，更有傳林心如早被中國廣電局盯上。

有中國大陸某製片表示，官方非常重視港、台藝人是否「成分乾淨、深愛中國」，雖未白紙黑字寫在冊子上，「但心中自有一把尺」，達標與否的條件也相當多元，包含嫁娶中國人、與中國人合開公司等，都是「乾淨」的定義衡量準則。

而另一消息人士透露，《如懿傳》已三度申請中國廣電總局審查，但均被駁回，面對這個情況，該劇製作人也親上火線安撫影迷：「我們也好想快快播，只是，也必須等待時機」，除了揣測是受到林心如此次風波影響外，也有消息傳出《如》劇宮鬥戲太多導致送審不順利，且電視台認為若1月上檔，宣傳部分還不太充分，因此延期到暑假檔期再推出，而針對此事，週刊致電霍建華「華傑工作室」，合夥人連俊傑一聽到是關於《如懿傳》的問題，立刻以「現在不方便，謝謝關心」作為回應後掛上了電話，而林心如經紀人譚君平和助理嘉仁也回應媒體：「謝謝關心，暫不多作回應」。

(中時電子報)