國台辦：M503緩解航線壓力 未違反兩岸共識

2018年01月17日 10:34 中時電子報 謝雅柔 、 黃以謙 、中時 楊家鑫 、旺報 徐維遠 、中時、旺報

國台辦17日舉辦2018年第一場記者會。針對大陸日前啟用M503北上及其銜接航線，蔡政府抗議違反2015年3月兩岸協商共識、更影響飛航安全；發言人馬曉光回應表示，2015年當時協議表示「以後開啟M503北上航線和相關銜接航線時，會事先與台灣方面通氣」，但這並不意味開通該航線需要台灣方面的同意，而台灣稱大陸違反雙方2015年達成的共識，「完全不符合事實」，也不存在影響台灣飛行安全問題。

國台辦發言人馬曉光表示，M503航線北上運行線路已經於1/4啟用，相關情況民航局也介紹過了，以下表達我們的看法。

第一，海峽是長三角往返珠三角等地區的空中交通要道，大陸保證飛行安全，保障旅客權益，保證符合發展需要與兩岸同胞利益。有鑑於近年來兩岸航班快速發展，嚴重影響東南亞經長三角北上的線路，據統計，2017年香港去往上海浦東的航班中，航班平均延誤高達103分鐘，較2016年同期增長了5.1%。航路平均正點率僅為46%。而此北上航線開通，將有效緩解現有航線壓力。

第二，M503航線完全位於台灣海峽靠近大陸一側，在上海飛行情報區內，設立和啓用這一航線是大陸民航空域管理的一項常規工作，是大陸的內部事務，不涉及台灣的航線和航點，完全不存在單方面開通的問題。

第三，大陸充分考慮與台灣之關係，有溝通不代表需要台灣同意。大陸確有向台灣方面通報，而台灣聲稱該航線違反2015年的共識，不符合事實。

第四，自M503航線啓用南下航線以來，總體運行安全平穩，港澳地區及東南亞航空公司普遍參與，有效發揮了國際民航航線的作用。北上航線及銜接線開通以來，平均每天飛行27班，充分說明該航線的安全性和可靠性，不存在影響台灣飛行安全問題。「台灣方面應該正確看待，不應該藉機做文章，干擾破壞兩岸關係。」

至於被問及林心如被舉報台獨，新戲被播出平台下架，林心如發聲明表示不曾支持台獨未來也不會支持。國台辦表示，他們注意到這件事，相信有官方方面會客觀評估友善處理。

(中時電子報)