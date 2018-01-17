17歲少女懷歌手夢 47歲禿頭大叔誆圓夢拐私奔400公里

2018年01月17日 10:53 中時電子報 孫曜樟

恆春一名17歲陳姓高中少女在網路認識比她大30歲的林姓大叔，林男因知她懷有歌手夢，便以可幫她圓夢為由，誘拐少女離家隨他私奔至新北市同居，少女家屬見其離家時留下的「尋夢」字條急忙報警，警經調閱監視畫面追查，終在16日於八里區中華路找到兩人，她還天真的以為自己離家400多公里應該不會被找到。警訊後則將林男依妨害家庭罪移送法辦。

警方調查，陳姓少女（17歲）和林姓大叔（47歲）是在網路交友軟體上認識，林男得知少女懷有歌手夢，在認識兩周後就騙她說可以幫她圓夢拐騙她跟隨，上周三少女下課返家便留名為「尋夢」；內容為「我要出去闖闖別找我」的字條離家，為防家人找到還刻意至大責場變裝，坐車到高雄與林男會合，再一起騎車到離家400公里外的新北市租屋同居。

家人看見少女字條急忙報警協尋，警方調閱監閱監視畫面逐一比對後，終掌握少女和林男的私奔軌跡，並在昨日到新北市八里區中華路兩人同居處找到他們，員警衝進屋立即將林男壓制在床上，並追問少女「你為什麼不打電話回家，你知道家人很擔心嗎？」，少女則流淚回說「我也想打電話回家啊！可是害怕會被罵」。

員警隨後將兩人帶回恆春做進一步的偵訊，少女還天真的說，原以為跑到4百公里外的新北市，警察應該找不到了，想不到還是被找到，所以，當警方突然出現她覺得相當錯愕。警訊後將林男依妨害家庭罪移送法辦，陳姓少女則交由家屬帶回。

(中時電子報)