誑法醫僅解剖屍體要錢 殯葬業者詐騙喪家判5個月

2018年01月17日 10:50 中時 張朝欣

雲林縣西螺鎮黃姓殯葬業者利用檢察官相驗解剖機會，向死者家屬佯稱辦理後事費用包括「法醫解剖後屍體縫合費用與解剖助理費」，導致致死者家屬誤信「法醫僅負責解剖而不負責縫合屍體」，詐得3萬2000元，雲林地檢署依詐欺取財罪嫌提起公訴，17日雲林地方法院判處黃姓業者有期徒刑5月。

黃姓男子從事殯葬業，2016年11月得知呂姓女子在西螺鎮意外身亡，竟萌生歹念，基於詐欺取財犯意，向死者呂女的兒子及胞弟表示欲協助辦理呂女後事，並佯稱辦理後事的費用包括「法醫解剖後的屍體縫合費用與解剖助理費」。

死者家屬誤信「法醫僅負責解剖而不負責縫合屍體」等錯誤情事，於檢察官會同法醫師解剖屍體並縫合完畢後，在惠來公墓交付3萬2000 元給黃男，黃男隨即指示不知情員工，將法醫縫合完成的遺體胸腹部縫線縫合部分，拆除後再另行縫合，藉以取信死者家屬。

地檢署表示，黃男於偵訊中均否認犯行，惟其犯行經死者家屬及相關證人指證歷歷，且有本署檢察官勘驗筆錄、現場照片、喪葬費用明細及收據可證，事證明確。

全案經檢察官提起公訴，黃男於法院審理中始坦承犯行，經法院以詐欺取財罪判處有期徒刑5月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

地檢署提醒民眾，檢察官依法相驗及解剖，均不收任何費用，如有殯葬業者以相驗及解剖為名義收取費用，即涉嫌詐欺行為，請勿受騙。

(中時)