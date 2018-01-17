春節維安 防制外籍移工酒駕也在內

2018年01月17日 11:04 中時 盧金足

警察局第六分局廣邀轄內各級民意代表、義交、義警攤販管理委員會、客運等代表，出席加強重要節日安全維護工作協調會。（盧金足翻攝）

農曆春節即將到來，台中市政府警察局第六分局為讓民眾過一個治安平穩、交通順暢、民眾安心的春節假期，統合協勤民力及相關行政機關等維安力量，使政府部門與社區民眾緊密結合，舉辦「107年加強重要節日安全維護工作協調會」，廣邀轄內各級民意代表、憲兵、民防、義警、義交、警友、志工、守望相助隊、各級機關、學校、百貨公司、攤販管理委員會、客運公司等代表參加，凝聚共識、同心協力，共創祥和家園。

警察局第六分局分局長陳武康並呼籲，農曆年節前、後，公司行號及個人資金往來甚鉅，建議可多利用電子商務方式轉帳，如確有臨櫃提領必要，可撥打110或逕向轄區派出所申請警力護鈔，避免歹徒有機可趁，同時警方也將加強轄內金融機構、超商、銀樓、當舖、大賣場、加油站及自動櫃員機等守望、巡邏防搶防竊；更將加強打擊詐欺、防制家庭暴力等案件發生，讓民眾喜氣洋洋迎新年。

會中與會人員對於提案討論熱烈，包括建議「新光三越」、「大遠百」百貨公司於台灣大道設置停車場資訊告示牌、於臉書上及寄送客戶之購物型錄資訊上，公布百貨公司附近停車資訊。請大雅交流道下恩光加油站設交通安全宣導立牌。

此外，也請計程車駕駛工會宣導所屬計程車駕駛從業人員，如有發現治安情資、線索或交通壅塞狀況，撥打110電話反映，由警方立即派員處置。

警方也號召逢甲攤販管理委員會，於春節連續假期期間，約束所屬攤商，勿將攤位物品超出攤位範圍；請各客運公司加強站前及巴士出入口交通疏導與秩序維護。

國道第三公路警察大隊配合加強台中、大雅交流道高乘載管制時段協助疏導，及各級學校共同加強反毒宣導，各里辦公處、守望相助隊或本轄民間慈善團體等，加強社區服務，主動關懷轄區弱勢族群。

由於春節期間，宴客喝酒機會多，警方也請工業區廠商於公布欄或擇顯眼處張貼警察局第六分局發放的「多國語言防制外籍移工酒駕」宣導單，提供外籍移工從事正當休閒。

警方也請台中憲兵隊協力配合執行加強重要節日安全維護工作，支援執行巡邏、臨檢、路檢勤務等提案，均獲得正面回應與支持。

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(中時)