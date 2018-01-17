樹林萬善堂修繕 完成可做多方使用

樹林萬善堂整修工程5月底完工，將可做多方使用。（示意圖／本報資料照）

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中時

樹林第六公墓因應區域內櫃位不足，規畫闢建「樹林區生命紀念館」，園區內祭祀無主孤魂為主的萬善堂，也因年代久遠出現破損情況，為了讓無主骨灰能有棲身之所，樹林區公所編列184萬元修繕，未來也將成為紀念館啟用前的暫厝區，預計於5月底完工。

位於樹林東佳路的第六公墓，2001年因納莉颱風連日豪雨，不少墳墓遭到土石沖刷損毀，風災過後，公所將無人認領的162具骨骸集中整理，並建置萬善堂祭祀，近年建築物及櫃位出現破損情況，樹林區公所16日進行修繕工程，預計於5月底完工。

樹林區公所表示，萬善堂修繕屬於生命紀念館建置工程一環，目前已取得使用執照成為合法建物，未來重新整頓後，櫃位可增至500個，生命紀念館啟用前的過渡期間，也可作為暫厝區。

公所墓政承辦同仁表示，過往無名骨骸未統一放置，僅標明性別及發現日期，曾有一名父親透過DNA鑑定，找到離家幾十年的兒子，卻因墓地雜草叢生難以判別，公所甚至找來當初造墓者協尋，最後該名父親在墳前連搏3個勝筊，順利與兒子團圓。

配合農曆年前祭祀風俗，樹林區公所於2月5日至2月14日上班日派員駐點區內公立納骨塔，春節期間僅開放除夕上午半天及初五全天，初一到初四休館不接受預約，詳情可電洽樹林區公所。

(中時)

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