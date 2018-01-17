南北空汙差距加大 立委籲環保署南遷

2018年01月17日 11:12 中時 楊孟立

台灣健康空氣行動聯盟與朝野立委今天攜手召開記者會，公布2017年一級致癌物PM10年均值惡化，但細究資料，卻發現北部有所改善，亦即南部更加惡化。部分地區與台北的差距更是來到10年來新高，加深「一個天空兩個台灣」的裂痕。執政黨立委劉建國呼籲，環保署未來組改變成第一大部環境資源部，就應該設在中南部。

劉建國表示，PM10可分為境外跟境內污染源，境內部分就要看新政府作為，台灣如果自己製造的污染都沒辦法降低，對台灣人民沒辦法交代。未來環資部往中南部遷，定時定點做空氣污染防制因應，就是展現決心的方式。

時代力量立委徐永明指出，空污問題可以單純歸咎於外來因素嗎？如果PM10很嚴重，大部分其實是本地的固定污染源與移動污染源產生的。「如果北部空汙有改善，南部卻變嚴重，這真的只是境外因素嗎？」

徐永明說，健康空氣聯盟前陣子主張的環保署南遷必須認真看待，很多人在講國會或重要官署搬遷到中南部，其實是有意義的，環保署如果搬到高雄，南部空氣品質改善會非常快。

國民黨立委陳宜民說，PM10跟PM2.5的概念都是過去5年來，更多醫學研究證據發現危害人體健康，不是只有空氣污染對肺部造成傷害，也對全身重要器官造成傷害。他強調，要防治空汙，在能源政策上面，核電跟綠能、火力分配的比例也該做更深入檢討。

健康空氣聯盟資料指出，副總統陳建仁的故鄉高雄PM10紫爆時數是台北的15倍，小英總統的故鄉屏東則是台北的13倍，環保署長李應元的故鄉雲林則是台北的10倍。種種數據顯示南部PM10超標時數遠大於北部，民進黨在高屏執政20年，雲林執政12年，更何況在2016年以後全面執政，雲林以南空氣品質還全面倒退，實在對不起中南部鄉親。

(中時)