才被北韓罵是瘋狗！ 美派6架B-52轟炸機重返關島

2018年01月17日 10:54 中時電子報 蔡萱

就在北韓官媒16日怒嗆美國總統川普是「瘋狗亂吠」不久後，美國空軍就宣布向美國位於太平洋的戰略重地關島，派駐的6架B-52同溫層堡壘轟炸機和300名空軍已經抵達，在如今兩韓會談之際，展現持續向北韓施壓的決心。

據《CNN》報導，美軍16日宣布6架B-52轟炸機和300名空軍，已從路易斯安那州克斯代爾空軍基地飛抵到關島，參與太平洋司令部「持續轟炸機進駐任務」（Continuous Bomber Presence）的演習。

B-52同溫層堡壘轟炸機16日飛抵關島。(圖/Facebook@U.S. Pacific Air Forces)

美國太平洋司令部也表示，這次調動是配合美軍太平洋司令部的轟炸機調動任務，將取代月底將返回艾爾斯渥斯空軍基地的B-1轟炸機，並加入上週抵達關島的3架B-2轟炸機進行演習，也指出B-52轟炸機重返太平洋將會為美國及其盟友提供可靠和戰略力量平台。

美國空軍參謀長於上周四（9日）表示，美軍目前執行的「持續轟炸機進駐任務」，將會輪流在關島部署B-1B、B-2及B-52三款戰略轟炸機。

就在朝鮮半島因兩韓會談讓局勢似有緩和之際，美軍仍對北韓感到不放心，除了增派空中力量之外，也計畫在讓兩韓關係緩和的平昌冬奧期間，部署3艘航母及1艘兩棲攻擊艦在朝鮮半島附近海域，以發北韓參加冬奧期間發生的危急情況。

不過此舉也讓北韓大感不滿，北韓官媒《勞動新聞》在16日回應美國總統川普日前推文嗆「我的核按鈕比金正恩更大」，稱川普這條推文只「反映失敗者的無可救藥精神狀態」，簡直是「罹患憤怒失調和精神分裂」，也說川普的「張牙舞爪」只不過是被北韓武力嚇倒的「狂人發作」及「瘋狗亂吠」。

(中時電子報)