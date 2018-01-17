疫苗猜錯？疾管署中區指揮官：A流在歐美已經肆虐

2018年01月17日 11:11 中時 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

台中市衛生局長呂宗學17日親自到中國附醫門診侯診區宣導，鼓勵民眾已經到醫院就醫了，就順便打流感疫苗。（馮惠宜攝）

中國附醫響應衛生局政策，也特別開放流感疫苗得來速門診，提供一站式服務。（馮惠宜攝）

流感疫情逐漸加溫，目對不少醫師直指季公費流感疫苗猜錯病毒，疾管署中區指揮官、中國附醫疾管科主任黃高彬指出，國內流感疫情逐漸增溫，公費流感疫苗雖未將B形山形株病毒納入，但以目前歐美疫情看，A流這兩周已在英國造成23例重症死亡，美國也有40多州淪陷，接種疫苗預防感染仍有需要。

台中市衛生局17日上午在中國醫藥大學附設醫院與該院聯合舉辦「醫院門診接種流感疫苗總動員」活動，鼓勵民眾踴躍接種，平安過好年。

疾管局中區管制中心主任劉碧隆指出，依照基層醫療網監測，從元旦迄今台中市急診類流感就醫人數從1萬人次已增加至1萬3千人次，其中台中市通報重症病例有7人、1人死亡、1人仍住院搶救中，7例都是未接種流感疫苗。

黃高彬也針對近來不少醫師指稱三價公費流感疫苗猜錯病毒株，目前基層發現流感就醫者多是感染B型流感山形株病毒，未在疫苗含蓋範圍內，他解釋，106年度公費流感疫苗含蓋2種A型流感病毒，以及B流中的維多利亞病毒株，基層發現B流山形株病患較多，可能是因為感染其他病毒株的患者有了保護力就沒有感染，也就沒有就醫。

他也指出以世界衛生組織公布的資料，英國近兩周流感死亡病例已達23例，而美國流感疫情已禍延40多周，主要流行的都是A型流感，顯見接種疫苗仍有需要。

他解釋接種疫苗，主要是預防感染，流感疫苗的效率平均是74％，即便併發重症的比例也會比較低。

台中市衛生局長呂宗學表示，考量疫苗接種後至少需要兩周才能產生免疫力，為能在春節流感高峰期前提供民眾更多保護，台中市衛生局推動「春節過好年，醫院門診接種流感疫苗總動員」活動，目前台中市政府自費購買的疫苗仍有5千多劑，已開放所有民眾都能免費接種，唯必須在衛生所接種。中國附醫響應衛生局政策，也特別開放流感疫苗得來速門診，提供一站式服務。

(中時)