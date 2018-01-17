陳抗淋雨被糟蹋如狗功卻在長官 基層警怒吼：上位者噁心

2018年01月17日 10:58 中時電子報 陳怡文

警方寒風淋雨。(中央社)

不滿《勞基法》修法，日前時代力量5名立委，連日占據總統府前凱道，為防群眾失控，除了在總統府、凱道架起層層拒馬，還動員500名警力徹夜維護秩序，寒流過境，淋著雨的員警累翻。但為警察權益發聲的臉書粉絲專頁「待轉區就是一個格子齁」發文表示，10日收到通知，署長感恩，特指示立即從優獎勵。細看這份獎勵後痛批「淋個跟狗一樣，嘉獎還不一定有，叫你出去讓雨淋的那些狗，記功，在上位者，你們真的很噁心」。

時力立委為抗議勞基法修正案，在總統府前搭起數個小帳篷夜宿，警方動員500名員警，處理時力立委陳抗及周遭交管，但因適逢寒流過境、加上大雨，不少員警在風雨中值勤，冷得直打哆嗦，苦不堪言。

「待轉區就是一個格子齁」粉專發文表示，1月5日，我們被糟蹋的跟狗一樣，但1月10日收到了一則通知：署長體恤感恩執行立法院臨時會勤務任務、支援單位同仁辛勞，特指示立即從優獎勵。所有同仁在寒風細雨紛飛中辛勞奉獻，長官感同深受、感到不捨，但我們完成任務了，謝謝大家支持、幫忙。似乎有那麼一點點暖心！

公文顯示(一)臺北市政府警察局：1、警察局業務承辦科科長及承辦人各記功一次，首功分局業務組組長及承辦人各記功二次。2、其餘人員以實際使用警力出勤人數三分之一得獎勵，其中五分之二嘉獎二次，五分之三嘉獎一次為原則。

(二)本署保安警察第六總隊：1、總隊承辦科長及承辦人各嘉獎二次，第一大隊大隊長及承辦人各記功一次。2、餘實際出勤警力人數三分之一得獎勵，其中五分之一嘉獎二次，五分之四嘉獎一次為原則。

讓粉專痛批「看看這份獎勵，淋個跟狗一樣，嘉獎還不一定有，叫你出去讓雨林的那些狗，記功！在上位者，你們真的很噁心！」網友也痛批「吃相有夠難看」、「果然是踩著基層往上走的官ㄚ」、「獎由上起，懲由下先是不變法則更是定律」、「真的是超噁心的公文，踩著基層辛勞付出的血汗，所得到的功獎，這些長官拿的不會感到心虛嗎？」、「基層永遠都是墊背的」。

(中時電子報)