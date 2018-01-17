台灣詐騙大陸民眾 3個月高達4500萬元

偵六大隊偵五隊長賴英門指出，台灣詐騙大陸民眾3個月就高達上千萬人民幣的不法所得！（陳世宗攝）

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以羅姓男子為首的詐騙集團，以亂槍打鳥方式，專門假冒大陸通信管理局詐騙大陸民眾，刑事局中部打擊犯罪中心偵六大隊偵五隊，經長達3個月監控，於16日中午13時許，持搜索票破門攻堅查緝詐欺機房逮捕羅嫌等6人，不法所得高達上千萬人民幣(約台幣4500萬)；全案依刑法詐欺罪嫌，將羅嫌等人移送台中地方法院檢察署擴大偵辦中。

警方指出，以25歲羅姓男子為首的詐騙集團籌組詐欺機房，為躲避警方查緝，不斷游移變換據點，增加警方查緝難度， 警方不斷動員人力埋伏跟監3個多月，鎖定機房位於封閉型社區大樓，進一步確認羅嫌所經營詐欺機房位址後，於16日中午13時許持搜索票破門攻堅查緝詐欺機房。

警方表示，霹靂小組破門攻堅進入後，屋內羅嫌等6人還正在撥打詐欺電話，發現警方上門查緝立即在屋內四竄企圖從後門逃逸，立即被警方壓制逮捕；警方於屋內查獲行動電話22枝、筆記型電腦1台、被害人基本資料表1疊、WIFI訊號分享器1台、路由器2台、印表機1台及K他命毒品1包等贓證物。

警方調查，詐欺集團所組「詐騙大陸民眾機房」，專門吸收年輕成員負責第一線詐騙人員，假冒大陸通信管理局揚稱被害人名下的電話號碼發送大量違法簡訊、垃圾簡訊；被害人否認後，便要求其配合公安機關調查以證「清白」，隨即將電話轉接到第二線假冒公安人員接聽，再由假冒公安人員指引被害人向指定銀行帳號匯款轉帳進行詐騙，使大陸民眾匯款至人頭帳戶，賺取不法獲利。

偵六大隊偵五隊長賴英門說，全案依刑法詐欺罪嫌移送台中地方法院檢察署擴大偵辦，並繼續追查是否還有幕後藏鏡人及在逃同夥中。

(中時)

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