影》紐約「厚片女孩」舞功強 發起大而美運動

2018年01月17日 11:18 中天 龔邦華 、 林茲慧 、中時電子報／ 李函縈 、中時電子報／

在紐約有一位非裔女孩帶著一群大號美眉，以精湛舞技在選秀節目中一炮而紅，在美國掀起一陣「大美眉」旋風，這群「厚片女孩」希望能以舞姿打破社會的成見。

非裔女孩愛奇拉興起的「Pretty Big Movement」運動（圖／中天新聞）

紐約一位非裔女孩愛奇拉，為了能打破社會上傳統的刻板印象 ，悄悄地興起了一個「Pretty Big Movement」運動，和這個運動主要是和身材的「尺寸」有關。透過參加美國的選秀節目，愛奇拉帶著一群舞蹈團，在舞台上大放異彩。愛奇拉表示因母親曾帶她參觀舞蹈學校，燃起她對跳舞的熱情；然而對她而言想成為舞者卻有重重的阻礙，因為在一般人的印象中，舞者應該是腳長手長。但愛奇拉不氣餒，她覺得「才華」才是關鍵。在奮鬥的過程中，愛奇拉獲得最大的鼓舞來自於碧昂絲，曾獲選在碧昂絲的MV中跳舞。

愛奇拉成立舞蹈團為厚片女孩圓夢。（圖／中天新聞）

愛奇拉在2008年以一個「Pretty Big Movement」運動為名，成立了舞蹈團。這個大美眉運動教室的特色在於不論是誰都可以參加。愛奇拉的主要動力來源就是鼓勵和她有相同遭遇的女孩，外界經常誤會厚片女孩很懶、不夠尊重自己。要打破社會的既定成見並不容易，愛奇拉的發想讓和她一樣的「厚片女孩」有機會實現自己的夢想。

(中天)