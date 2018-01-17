高市長選戰 趙天麟：不排除整合管碧玲、林岱樺

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菊系綠委劉世芳退出民進黨高雄市長初選，引發地方政壇效應。有意參選的綠委趙天麟今在廣播節目上說，目前民調第一名是綠委陳其邁，唯有獲得勝選才能實踐理想，其餘競爭者管碧玲、林岱樺「都有可能是合作、整合的對象」。他說，私底下很多朋友穿梭聯繫，他目前都還沒進行，但強調不排除各種可能。

登記高市長初選 管碧玲自備「10萬字履歷表」

他強調，只要獲得黨內提名，因為無法兼顧立委與選舉工作，就會即刻辭去立委職務，但他不會因此要求其他競爭者也這麼做。

趙天麟說，他現在正在跟陳其邁拚搏逆轉勝，唯一有兩個勝選方法，其一是把政見牛肉說得更清楚，其二是尋求整合最大可能性。趙說，他不喜歡太粗魯的整合，「如果在一個很自然，大家都不會不舒服的情況下，有沒有任何可能性整合，我都是保持最大空間」。

外界好奇身為謝系領袖的駐日代表謝長廷，是否有對高雄市長初選參與其中？趙說，謝去日本前的惜別餐會上表明，謝系未來都是英派。趙認為，現在謝系比較傾向感情聯繫，較無組織運作。

日前地方政壇傳出，劉世芳退選後，陳菊系統可能轉而支持目前民調第二名的趙天麟，甚至若趙當選市長，市府一級主管全部留任。趙強調，這些傳言都非事實，「我有什麼能力去操作這樣的事情？」自從第一次辯論結束，高雄的討論都在陳菊的新書與派系運作，市民已經備感不耐。

至於有沒有收受慶富集團的政治獻金，趙天麟說，他第一次擔任市議員時，沒有《政治獻金法》，因此迷迷糊糊沒有特別記錄政治獻金；第二次參選時，確認慶富公司本身沒有捐，慶富董事長陳慶男也沒有捐過，他在擔任立委期間也沒收受過。

趙也強調，接下來初選40幾天，他不會運用任何系統，攻擊陳其邁的家族與個人。

(中時)

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