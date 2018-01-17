曾捲入法官兒肇逃關說案 司改會要林洲富辭評委

2018年01月17日 11:42 中時 王己由

「司法院還要不要司法改革？」針對第四屆「法官評鑑委員會」由智慧財產法院法官林洲富當選召委，民間司改會17日特別在司法院前開記者會質疑，前最高法院法官蕭仰歸曾為涉及兒子肇逃案關說，林洲富當選評鑑委員已遭法官內部多所批評，第一次會議「聽聞」司法院長許宗力還指定林洲富擔任臨時召集人，林之後就當選召集人，要林洲富立即辭任評鑑委員，許宗力不應包庇。

司法院祕書長呂太郎表示，林洲富知悉「法官論壇」的不同聲音後，已經請辭法官評鑑委員會召委職務。評鑑委員會首次開會，因還未選出召委，許宗力院長是依慣例，圈選評鑑委員當選名單，票數最高排序第一位的林洲富為臨時召集人，「圈選林或許是巧合」。

蕭仰歸涉為兒子肇事逃逸案，向前台灣高等法院審判長高明哲關說，讓兒子無罪確定，當時受命法官高玉舜堅持有罪，在高院內部調查時痛哭、揭開醜聞；時任合議庭陪席法官的林洲富也捲入風波，去年11月9日林在法官評鑑委員會票選法官代表時，以224票的第一高票當選，在法官論壇引發討論。

司改會表示，公懲會決議書認定，蕭仰歸先是向審理兒子案件的一審審判長關說；但一審審判長不為所動，作出有罪判決。案件上訴高等法院後，蕭仰歸又向審理案件的二審審判長高明哲關說，要求改判兒子無罪。

高明哲受關說後，在與其他兩位法官評議此案件時，得知高玉舜表示要作「有罪判決」後，高當場表示「蕭仰歸要的是無罪判決」，兩人意見相持不下，高於是自己製作「無罪」判決書，關鍵的陪席法官林洲富，則在改判「無罪」的判決書上簽名，評議最後以2比1結果，改判無罪確定。

司改會董事長林永頌說，高明哲評議時，有向高玉舜、林洲富提到蕭仰歸關說的事情，已經由公懲會認定屬實。但法評會新任委員上週五舉行第一次會議，由林洲富當選召委，也就是擔任往後每次會議的主席，也可對外代表發言，對於會議流程與審議方式，有舉足輕重影響，地位顯然重要，卻讓林擔任召委，勢必將導致評鑑委員會日後作出的決議，正當性都會受到高度質疑。

林永頌還說，傳聞司法院長許宗力第一次會議時，指定林擔任臨時召集人，進而讓他順勢獲選為召集人。「倘若事實如此，必須質疑許宗力，是否真正了解蕭仰歸關說案的來龍去脈？了解公懲會對林洲富的不利認定，卻輕忽後果，不在意司法清譽，指定他為臨時召集人，還要不要司法改革？」林洲富應該立即辭任評鑑委員，不然法官評鑑一場空。

(中時)