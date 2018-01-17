澎湖籍快艇小船出海翻覆 78歲船長下落不明

澎湖縣望安籍快艇小船「水垵1號」擱淺翻覆，78歲船長陳樹藤失蹤。（澎湖海巡隊提供）

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澎湖縣望安籍快艇小船「水垵1號」15日出海後失聯，家屬報案協尋，一連兩天動員海、空搜救未果，16日傍晚民眾發現船於東嶼坪嶼擱淺翻覆，但78歲船長陳樹藤下落不明。

澎湖第八海巡隊指出，望安籍「水垵1號」屬於簡易快艇小筏，15日中午11時50分許，船長陳樹藤獨自一人開船，從望安漁港報關出海從事漁撈作業。

當晚6時56分許仍遲遲未見漁船返航，礙於天色黑暗、船長年紀大，家屬憂心忡忡，緊急報警求救，請求派艇前往找人。

海洋巡防總局立即調派1艘大型艦及2艘巡防艇火速趕往失聯地點搜尋，同時通報國搜中心，緊急調派1架空偵機加入協尋行動，透過美國新引進的「搜救優選系統」導出搜救模式，分配蒐救區塊執行任務，也商請漁業電台廣播附近作業漁船一起協尋，但仍無所獲。

直至16日傍晚6時許，民眾發現東嶼坪嶼的東北方岸際有1艘小船擱淺，立刻聯繫船長家屬前往現場海域確認是「水垵1號」，漁船已經擱淺翻覆，卻未發現船長蹤影。

初步研判船長陳樹藤的生命機會渺茫，澎湖海巡隊表示仍不放棄一絲希望，將持續搜救中，希望儘快能找到下落，也呼籲海上作業船隻有發現任何線索，務必即時通報；翻覆的小船也委請友船拖進東嶼坪港進行調查釐清。

(中時)

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