影》全球最凍！ 俄羅斯小鎮出現-67℃極低溫

位於西伯利亞的奧伊米亞康村，於日前測得-67℃的極低溫。（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

據英國獨立報（The Independent）報導，位於俄羅斯西伯利亞東北部的奧伊米亞康村（Oymyakon），有部份民眾於日前在當地測得-67℃極低溫，差點追平1933年測得的-67.7℃低溫記錄。透過社群媒體的分享，可以看到當地許多有趣的現象，包含電子溫度計因為溫度過低而失靈、居民出門時臉上滿滿的冰霜；但也有部份「勇者」的大陸遊客，頂著極低溫的氣候，光著上身跳入湖泊進行冰泳。

奧伊米亞康村出現攝氏-65度低溫。

位於西伯利亞薩哈共和國（Sakha Republic）管轄的奧伊米亞康村，居民僅500人，屬於薩哈族，以養奶牛、馴鹿為主業。這個小村莊，因擁有極低溫氣候而聞名，與同一個共和國的上揚斯克（Verkhoyansk），成為世界上僅有兩個在每年1月都記錄到-60°C以下的人類定居點。有趣的是，「奧伊米亞康」一名來自薩哈語，意為「不凍的水」，因村莊附近的一處溫泉得名，與實際氣候似乎有著有趣的對比。

#полюсхолода 14.01.2018

Сивцева（@sivtseva9452）分享的貼文 於 張貼

Предыдущее фото просто взорвало всё и вся😅 в прошлый раз такого не было, не думала, что так получится☺️ За день присоединилось человек 100, даже больше наверно😱 Наверно было бы неплохо представиться, ну как бы познакомиться что ли🙈 Хотя я это делать не особо то и умею, у меня даже шапки в профиле нет, а всё потому, что я не знаю что написать про себя🤷🏼‍♀️ •всем привет, я Настя🙋🏼 •Живу в Якутске •24 годика •работаю в свадебном салоне @fantazia_yakutsk #настявплатьях •иногда фоткаю котят #котосетнасти И как бы всё🤷🏼‍♀️ •Окончила универ и не работаю по профессии, ну это наверно вообще не новость в нашем мире правда? Есть кошка #kitnissgav и племянник #человек_по_имени_дима а ещё есть куча их фотографий🙈 Расскажите кому не лень, кто вы и от куда тут☺️ Ну и если что интересно спросите, отвечу❄️ P.s. Когда то летом писала немного фактов о себе, можете почитать тут👉🏻 #anastasiagav_

Anastasia Gruzdeva（@anastasiagav）分享的貼文 於 張貼

不過，雖然溫度過低而讓居民生活倍受影響，但擁有-50℃的共和國首府雅庫次克（Yakutsk）市區內，魚市場和商場依然絡繹不絕，許多居民仍頂著寒風大雪出門，購買早就冰凍的魚類、海鮮和麵包等生活必需品。這些影片與相片，也讓身處亞熱帶的我們，可說是嘆為觀止。

(中時電子報)

文章來源：OYMYAKON: FREEZING TEMPERATURES BREAKS THERMOMETER IN WORLD'S COLDEST VILLAGE AT -62C

文章來源：As temperatures sink to -60C in Yakutia, heroic Chinese tourists take a swim!

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