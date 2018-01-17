鴨霸地主不給工資 恐嚇包商施工遭判刑

2018年01月17日 11:48 中時 馬瑞君

台中市北屯區張姓地主，2013年間興建自宅工程，不給工資，率眾脅迫邱姓板模工施工，游姓承包商遭逼迫墊款，另有鋁門窗工程吳姓包商、黃姓粉刷包商，被以工人在工地小便為由，非但不給工資，還被脅迫賠錢了事。台中地院依恐嚇、妨害自由等罪判處張男1年6月徒刑，其餘5名同夥判2至8月徒刑、得易科罰金。

判決書指出，張姓地主於2013年間在北屯區興建自宅，邱姓板模工因遭積欠工資拒絕施工，張男竟率眾到其他工地攔人毆打、恐嚇，將被害人強押到其自宅工地，強迫他簽下30、40萬本票各一張，才放人，脅迫其繼續施工。

另外，張男還要求負責興建及管理工作的游姓承包商要代墊工程款，游男不理會而躲藏，張男竟找上游的女友，恐嚇她交人否則要賠償500萬元。2014年7月間，張男又率眾到游男公司及住處，以工程未完成先落跑，恐嚇他賠償500萬元。張男同夥毆打游男後腦少勺，強逼他留下其母親個資料。

吳姓鋁門窗包商2014年2月到張男住處請款80萬元，張男僅支付20萬元，反脅迫其要簽下20萬、60萬元兩張本票，否則要去他公司破壞；之後還持本票上門討債，要求吳分期清償。

張男遇上黃姓包商請領17天的粉刷工程工資20萬餘元，竟藉口其工人在工地小便，僅以支票付10萬元，之後又稱現場有尿騷味，反要求黃南賠償10萬元；又恫嚇因水泥粉刷不平，還必須找人另行施工，要求再賠償10萬元，被害人賠償6萬2000元了事。

台中地院審理後，認為張男等人犯行明確，依恐嚇、妨害自由等罪判處張男1年6月徒刑，其餘5名同夥判2至8月徒刑、得易科罰金。

(中時)