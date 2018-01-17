MLB》葉利奇經紀人爆料：他跟馬林魚已決裂

2018年01月17日 11:25 中時電子報 蔡銘仁

馬林魚季後大清倉球星，留下的葉利奇(Christian Yelich)不滿求去，雙方關係幾乎降到冰點，據美媒報導，葉利奇經紀人隆戈(Joe Longo)透露葉利奇跟馬林魚間的關係，已經難以和好如初，「我想現在馬林魚留住他，對彼此都不是件好事。」

26歲的葉利奇是馬林魚的清倉動作中，少數沒被賣掉的球員；但葉利奇不滿高層做為，喊話要求被交易。隆戈認為，馬林魚確實有計畫，他們也予以尊重，然而這計劃不該包括這時期的葉利奇，「他的生涯正邁向高峰，我們並不希望他是單季百敗的球隊成員之一。」

隆戈另一個考量點，是葉利奇跟馬林魚的關係幾近決裂，「葉利奇是舊老闆體系的一員，新老闆該組織起自己的人馬，葉利奇需要到能讓他有機會贏球的球隊去發展，對他而言贏球是很重要的一件事。」然而馬林魚歷經瘋狂拋售後，要讓葉利奇如願並不容易。

隆戈直言，葉利奇熱愛邁阿密，很喜歡那裡的一切，很遺憾雙方走到這步，「但我想馬林魚把葉利奇留到春訓，對雙方都不好，我不知道會發生什麼事。」但馬林魚總管希爾(Michael Hill)先前曾說，他們要做交易，前提是要對球隊有幫助，不會因應球員的不滿而有動作。

葉利奇想走，目前包括勇士、藍鳥、道奇、天使、教士、響尾蛇跟費城人，都有興趣網羅他。不過葉利奇到2022年季後才會成為自由身，薪資剩4450萬，對現在團隊薪資9000萬左右的馬林魚並非沉重負擔；馬林魚先前就表明沒拿到不錯的條件，不會把葉利奇送走。

隆戈表示，葉利奇2015年時跟馬林魚簽下7年約，是覺得球隊想贏，但現在狀況已經完全不同了，葉利奇對那些球員的離去，感到震驚且難過。葉利奇在美國時間2月10日會參與球迷會，隆戈透露，屆時葉利奇會公開發表自己對去年一連串事件的感受。

(中時電子報)