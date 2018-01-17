趙天麟想整合 管媽：謊話說一百遍會成真？請多磨練

2018年01月17日 11:43 中時 曾薏蘋 、 黃世麒

民進黨2018年地方縣市長選舉嘉義縣、宜蘭縣、高雄市及台南市四縣市初選區登記進入第三天，角逐高雄是長初選的民進黨立委管碧玲被問到，對手立委趙天麟想要跟管碧玲、林岱樺整合？管說，謊話說一百遍就會變成真話嗎？「天麟需要多磨練，如果他真的公開這樣講，我沒有聽到，如果他真的公開這樣喊話，那真的需要多磨練。」

立委管碧玲今上午帶著他出的書到黨中央登記，她說，「我應徵這個工作，準備了10萬個字的『履歷表』。」民調都顯示，她跟對手立委陳其邁高度重疊，準備10萬字履歷表，用說、用廣告都不如紮紮實實一本書攤開來，政治有的用說、用玩的，我是用做的。

媒體詢問，立委劉世芳退選後，選票是否會流向你？管說，第一時間操作太講究技術，結果是兩面刃，也會傷到自己，「遭指陰謀論我不忍心，立委段宜康也在臉書罵了兩天，不知道是在罵誰？但不會是我」；希望尊重高雄市長陳菊跟劉世方，「不要再吃他們豆腐」，人氣跟人品要兼顧，不要為了人氣傷了人品。

趙天麟在劉世芳退選後曾表示，「我目前唯一的對手就是陳其邁」，其他人願與他整合資源；管碧玲說，謊話說一百遍就會變成真話嗎？不要去操作這些事情，明機巧不用機巧，才是政治人物該有的溫潤、品格」。

傳出陳菊轉向趙天麟？管碧玲表示，如果要對每一句話回應回應不完，她有很多訊息，但是不會拿出來操作。

(中時)