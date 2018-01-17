偶像自爆約會用演的 拒婚理由「接近我都為了錢」

2018年01月17日 11:34 中時電子報 吳品瑤

傑尼斯骨灰級天團「SMAP」於前年底正式解散，除了繼續演藝工作外，解散也象徵著偶像包袱可以稍微放下，加上成員們也早達適婚年齡，開始計畫結婚生子也是相當和邏輯的「下一步」，然年紀最大的隊長中居正廣卻不這麼想，他多次公開表達對婚姻沒憧憬，近來更在節目上自爆不想找伴的原因，竟是認為女生「接近我都為了錢而來的」，大膽發言驚呆眾人。

中居正廣在前天TBS的深夜節目《中居君的學習開關》中，跟數位單身女星聊晚婚、騙婚等話題，眾人自然關心45歲的他是否有打算邁向人生下一個階段，但他卻展顯淡然態度，再度表態自己完全沒考慮過結婚的事情，1次都沒有，還自爆過去曾跟某女成為戀人關係，即使事先約好了約會時間，但有時候他起床卻覺得不太想出門，「甚至去到約定地點就想回家了」，還說自己在約會時看起來很開心，那都是假的，是演出來了，自嘲「覺得自己演技超好，根本該拿演技大賞」。

中居正廣進一步表示，其實自己對女生都相當冷淡，但卻徒勞，因為想接近他的人基本上都不會因此打退堂鼓，因此讓他覺得這些人都是為了錢才接近他的，中居正廣不諱言表示自己很難相處，同台來賓開玩笑說還是要想辦法試著接受這樣的他，沒想到中居正廣竟露出詭異笑容說：「我很可怕的唷」，打槍對方。

(中時電子報)