2018年01月17日 11:37 中時 柯伶穎 、 李函縈 、中天新聞／ 陳韻雯 、中天新聞／

簡余晏「我本將心向明月」 柯文哲：火燒屁股了 「明月照燈節就好」

台北燈節爆出尚未簽約，讓台北市長柯文哲氣得怒罵前觀傳局長簡余晏「棄職遣逃」，簡余晏則在臉書上為「我本將心向明月」。對此，柯今早受訪表示，「明月照燈節就好了」，目前燈節的約還沒簽、都火燒屁股了，剩下40天要集中處理。

簡余晏對柯的批評，在臉書上回說「難以置信」，稱自己「我本將心向明月」，而外界解讀下文「奈何明月照溝渠」。柯對此則說「我也不敢置信」，現在火燒屁股了約還沒簽，他覺得很焦慮。廠商還有爭執，廠商、廠商之間、廠商跟市府間都有爭執，要先善後，剩下不到四十天，要先動員處理。針對網友罵柯是「慣老闆」，柯也回應「當你發現約還沒簽時，就會嚇到」。

媒體問柯，與簡的友誼是否決裂？柯表示，友誼歸友誼，但事情還是要辦。外傳簡余晏因害怕今年燈節會像去年一樣虧損兩千萬，會挨柯批評所以先辭職。柯表示，已經指定陳景峻副市長全權負責，第一步要先解決廠商間的爭執，再來盤點市府有多少力量來動員，否則剩40天真的會開天窗。

而昨與廠商開工作會議，先釐清爭執點，對於會不會解約？柯文哲說，能協調就協調，不能協調還是要處理，協調時間剩下不多，只要解約後面也是會有訴訟，也是很麻煩。

媒體也好奇，新任觀傳局長陳思宇前天還否認收到徵詢，陳思宇，昨天就宣布接任，遴選相當快且名片都印好了？

柯表示，本來人事沒有打算這麼快處理，可以慰留就慰留，昨天發現糟糕了燈節迫在眉睫，要速戰速決。接手還是要透過行政體系，要找到一個人負責蓋章，而陳思宇在市府3年，最後1年負責市長室行動市政會議，有考核磨練過及格了。

(中時)