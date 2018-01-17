總結2017年 國台辦：為台胞辦好事 提供1.2萬個實習就業機會

2018年01月17日 11:59 中時 楊家鑫

大陸國台辦17日舉行2018年首場例行記者會，據慣例，首場記者會上，發言人將總結前一年兩岸關係發展，並展望新的一年。國台辦發言人馬曉光表示，2017年兩岸來往人次達878萬人次，其中台灣居民來大陸587萬人次，再創歷史新高。2017年堅持為台灣同胞辦好事、做實事。出台了20多項政策措施，其中為台灣青年提供各類實習、就業崗位逾1.2萬個，兩岸青年創業基地和就業創業示範點累計入駐或服務台企及團隊1400多個。

大陸國台辦發言人馬曉光17日在例行記者會上指出，2017年兩岸關係形勢更加複雜嚴峻。台灣當局拒不接受「九二共識」，放任縱容「去中國化」「漸進台獨」活動，阻撓兩岸交流合作。「台獨」勢力鼓噪「公投」「修憲」，挑動兩岸敵意，破壞兩岸關係和平發展，威脅台海和平穩定，嚴重損害台灣同胞利益。

馬曉光表示，面對複雜嚴峻局勢，國台辦深入貫徹習近平總書記對台工作重要思想，全面落實中央決策部署，牢牢把握兩岸關係發展正確方向，努力維護台海和平穩定，增進兩岸同胞親情福祉。

他說，陸方堅持一個中國原則和「九二共識」，採取有力措施，堅決反對和遏制形形色色的「台獨」分裂行徑。加強與島內認同「九二共識」、支持兩岸關係和平發展的政黨、團體和人士的交流對話，團結兩岸同胞共同維護台海和平穩定。

馬曉光指出，2017年堅持為台灣同胞辦好事、做實事。出台20多項政策措施，擴大招收台灣學生規模，放寬入學標準，增設獎學金；擴大台胞在大陸就業的行業和地域，增開職業資格考試項目，開放申請國家社科基金；擴大取得大陸律師職業資格的台灣居民執業範圍；在200多個火車站和全國所有民航機場增設識別卡式台胞證的自助購取票機，解決台胞在大陸繳存和使用住房公積金問題；為台灣青年提供各類實習、就業崗位逾1.2萬個，兩岸青年創業基地和就業創業示範點累計入駐或服務台企及團隊1400多個。

馬曉光表示，2017年持續深化兩岸經濟合作。習近平總書記致信祝賀全國台企聯成立10周年，充分體現了對廣大台商的高度重視和深情關懷，堅定了台商紮根大陸發展的信心。設立廣西、四川海峽兩岸產業合作區，為台商台企向中西部發展及參與「一帶一路」建設搭建平台。2017年兩岸貿易額1993.9億美元，同比增長11.3%，再創歷史新高。大陸實際使用台資（含第三地）47.3億美元，同比增長30.9%。

馬曉光指出，2017年大力推動兩岸各領域交流。舉辦第九屆海峽論壇、2017兩岸企業家紫金山峰會、中華民族抗日戰爭史研討會、第三屆兩岸媒體人北京峰會。兩岸同胞共同紀念兩岸交流30周年，基層交流亮點頻出。福建湄洲祖廟媽祖神像赴台巡遊轟動全島，近500萬信眾朝拜。兩岸人員往來絡繹不絕，2017年達到878萬人次，其中台灣居民來大陸587萬人次，同比增長2.49%，再創歷史新高。

展望2018年，馬曉光表示，「兩岸關係面臨的複雜因素增多，風險挑戰增大；但我們完全有信心、有能力應對挑戰、把握方向，推動兩岸關係繼續克難前行。」

馬曉光表示，將深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，全面落實中央對台大政方針和工作決策部署，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對和遏制任何形式的「台獨」分裂；積極擴大兩岸經濟文化交流合作，持續深化兩岸經濟社會融合發展，秉持「兩岸一家親」理念，率先同台灣同胞分享大陸發展的機遇，逐步為他們在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等的待遇，推動兩岸同胞共同弘揚中華文化；緊密團結兩岸同胞，共同推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。

(中時)