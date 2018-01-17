總結2017年 國台辦：為台胞辦好事 提供1.2萬個實習就業機會

大陸國台辦主任馬曉光17日在2018年國台辦首場例行記者會上發言。（楊家鑫／攝）

友善列印
中時

大陸國台辦17日舉行2018年首場例行記者會，據慣例，首場記者會上，發言人將總結前一年兩岸關係發展，並展望新的一年。國台辦發言人馬曉光表示，2017年兩岸來往人次達878萬人次，其中台灣居民來大陸587萬人次，再創歷史新高。2017年堅持為台灣同胞辦好事、做實事。出台了20多項政策措施，其中為台灣青年提供各類實習、就業崗位逾1.2萬個，兩岸青年創業基地和就業創業示範點累計入駐或服務台企及團隊1400多個。

大陸國台辦發言人馬曉光17日在例行記者會上指出，2017年兩岸關係形勢更加複雜嚴峻。台灣當局拒不接受「九二共識」，放任縱容「去中國化」「漸進台獨」活動，阻撓兩岸交流合作。「台獨」勢力鼓噪「公投」「修憲」，挑動兩岸敵意，破壞兩岸關係和平發展，威脅台海和平穩定，嚴重損害台灣同胞利益。

馬曉光表示，面對複雜嚴峻局勢，國台辦深入貫徹習近平總書記對台工作重要思想，全面落實中央決策部署，牢牢把握兩岸關係發展正確方向，努力維護台海和平穩定，增進兩岸同胞親情福祉。

他說，陸方堅持一個中國原則和「九二共識」，採取有力措施，堅決反對和遏制形形色色的「台獨」分裂行徑。加強與島內認同「九二共識」、支持兩岸關係和平發展的政黨、團體和人士的交流對話，團結兩岸同胞共同維護台海和平穩定。

馬曉光指出，2017年堅持為台灣同胞辦好事、做實事。出台20多項政策措施，擴大招收台灣學生規模，放寬入學標準，增設獎學金；擴大台胞在大陸就業的行業和地域，增開職業資格考試項目，開放申請國家社科基金；擴大取得大陸律師職業資格的台灣居民執業範圍；在200多個火車站和全國所有民航機場增設識別卡式台胞證的自助購取票機，解決台胞在大陸繳存和使用住房公積金問題；為台灣青年提供各類實習、就業崗位逾1.2萬個，兩岸青年創業基地和就業創業示範點累計入駐或服務台企及團隊1400多個。

馬曉光表示，2017年持續深化兩岸經濟合作。習近平總書記致信祝賀全國台企聯成立10周年，充分體現了對廣大台商的高度重視和深情關懷，堅定了台商紮根大陸發展的信心。設立廣西、四川海峽兩岸產業合作區，為台商台企向中西部發展及參與「一帶一路」建設搭建平台。2017年兩岸貿易額1993.9億美元，同比增長11.3%，再創歷史新高。大陸實際使用台資（含第三地）47.3億美元，同比增長30.9%。

馬曉光指出，2017年大力推動兩岸各領域交流。舉辦第九屆海峽論壇、2017兩岸企業家紫金山峰會、中華民族抗日戰爭史研討會、第三屆兩岸媒體人北京峰會。兩岸同胞共同紀念兩岸交流30周年，基層交流亮點頻出。福建湄洲祖廟媽祖神像赴台巡遊轟動全島，近500萬信眾朝拜。兩岸人員往來絡繹不絕，2017年達到878萬人次，其中台灣居民來大陸587萬人次，同比增長2.49%，再創歷史新高。

展望2018年，馬曉光表示，「兩岸關係面臨的複雜因素增多，風險挑戰增大；但我們完全有信心、有能力應對挑戰、把握方向，推動兩岸關係繼續克難前行。」

馬曉光表示，將深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，全面落實中央對台大政方針和工作決策部署，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對和遏制任何形式的「台獨」分裂；積極擴大兩岸經濟文化交流合作，持續深化兩岸經濟社會融合發展，秉持「兩岸一家親」理念，率先同台灣同胞分享大陸發展的機遇，逐步為他們在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等的待遇，推動兩岸同胞共同弘揚中華文化；緊密團結兩岸同胞，共同推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。

(中時)

大陸核潛艇繞台？國台辦嗆記者：… 大陸武統聲音增多？國台辦：因台…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。