台灣成「媽媽難民」製造中心 藍委促修國籍法

2018年01月17日 12:18 中時 陳彥宇

我新住民人數突破52萬人，然國籍法及兩岸人民關係條例等卻規定，經結婚或收養而歸化我國籍者或設有戶籍者，若經法院判決確定係因「假結婚」或「假收養」而獲得國（戶）籍，不論歸化或設籍多久，均可註銷。藍委林麗蟬今召開記者會質疑，相關規定並不人道，更製造許多「媽媽難民」、「無國籍人球」，她將提案修法。

今天的記者會邀請新住民楊小姐出席，她與先生在2003年結婚，放棄陸籍後獲得台灣身分證，並育有兩子。兩人2013年因故離婚，結婚登記及楊小姐戶籍都遭撤銷，讓她成為無國（戶）籍人球，恐被遣返。談起現況，楊小姐說很無助，一度聲淚俱下。

林麗蟬指出，許多新住民歸化、獲得台灣身分證之前，得先放棄原有國籍，如今身分證被剝奪，又不能恢復原有國籍，情節嚴重且不合理。

與會的政治大學法律系教授廖元豪認為，現行制度設計有瑕疵，至少應先等新移民恢復原有國籍後，再撤銷我國籍。此外，婚姻是民事契約，應由民事法庭直接認定婚姻無效或撤銷，不能由行政機關，或是依照刑事法庭判決，就認定是假結婚進而撤銷國籍。

與會的內政部戶政司專門委員陳子和說明，國籍法在民國105年修正時，已考量要保障外籍配偶人權；過去發現有假結婚，5年內就要撤銷國籍，如今已改為2年內才撤銷，倘若歸化超過5年則不撤銷國籍，撤銷國籍前也會召開審查會。他並強調，世界各國都不希望以假結婚方式，取得身分證。

林麗蟬強調，國（戶）籍是相當重要的人身證明，與許多相關基本權益有關聯。現行制度卻要移民自行承擔失去身分、喪失公民地位與喪失基本人權的風險；現行國籍法第19條及兩岸人民關係條例第17條卻容許「撤銷國（戶）籍」造成「無國（戶）籍人球」出現，造成許多人球，應立即修正。

(中時)