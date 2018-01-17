最正3姊妹運將！迎台灣燈會 嘉縣培訓「金賞司機」

2018年01月17日 11:50 中時 呂妍庭

吳家3姐妹都是計程車司機，此次也受訓成為友善司機的一員。（呂妍庭攝）

為迎接台灣燈會，嘉義縣政府與台灣計程車學院協會合作培訓計程車司機，首創「國際友善服務接駁司機培訓課程」，在燈會倒數30天前，17日上午嘉義縣長張花冠率已完成培訓課程的友善司機亮相，高喊「我們準備好了！」，強調未來觀光客來嘉義旅遊可選擇搭乘認證合格的友善服務計程車，讓遊客到嘉義賞燈能倍感安心、貼心和開心。

由於台灣燈會是國內結合傳統文化慶典的國家級活動，更是向外國觀光客行銷台灣、行銷嘉義的國際級盛事，縣府和台灣計程車學院協會開辦課程，規畫初階與進階分級輔導課程，並邀請旅遊達人為司機免費授課，課程包括外語對話、服務禮儀、觀光路線導覽實作等，至今已有117位司機完成初階培訓認證，另有28位完成進階與導覽實作課程。

縣府綜合規畫處長李明岳說，28位司機將獲頒「金賞司機」嚴選職人證書，另縣府還會邀請「台灣小旅行」團隊協助優化金賞司機的旅遊導覽技能，讓司機升級成為旅遊帶路人，接下來縣府會把金賞司機的聯絡資訊放到網站，讓司機不再侷限於僅能載客，還能提供導覽加值服務，甚至包車旅遊，服務更多元。

為提供外國觀光客來嘉義賞燈的友善接駁服務，縣府也挑選出7位隱藏版具外語能力的司機，並授予「國際友善服務計程車通行證」，製作中英日韓語言導覽墊板協助司機與外國觀光客溝通，燈會期間縣府也提供英語翻譯專線，只要一通電話就能協助司機與外國觀光客溝通。

另將搭車平安出遊的概念融入設計並推出「平安虎」AR遊戲，讓乘客在搭車或等車時都能體驗互動式「平安虎」擴增實境的樂趣。張花冠表示，嘉義即將邁向國際友善服務的城市，縣府與計程車司機們會共同努力，讓遊客來到嘉義感受到大家的貼心服務。

(中時)