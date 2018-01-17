大陸武統聲音增多？國台辦：因台獨日益猖獗

2018年01月17日 12:14 旺報 徐維遠 、 楊家鑫

關於大陸「武統」台灣的聲音越來越多，大陸國台辦發言人馬曉光今天(17)表示，之所以造成最近「武統」聲浪升高，主要原因還是因為台灣島內日益猖獗的形形色色的「台獨」分裂活動。「我們也絕不容忍台獨，絕不允許發生和出現台獨分裂勢力分裂中國的情況」。

大陸國台辦17日舉行2018年首場例行記者會，針對大陸「武統」台灣聲浪升高，大陸國台辦發言人馬曉光表示，大陸對台的大政方針是明確的、一貫的，沒有改變。之所以造成最近兩岸「武統」聲浪升高，主要的原因還是因為台灣島內日益猖獗的形形色色的「台獨」分裂活動。大陸願意盡最大努力、最大誠意，去追求和平統一的前景，但也絕不容忍「台獨」，絕不允許發生和出現「台獨」分裂勢力分裂中國的情況。

關於民進黨政府將增加國防預算，有評論稱台灣當局想「以武拒統」，對此，馬曉光表示，大陸已多次明確表示過，「台獨」分裂是台海和平穩定的最大威脅，兩岸關係和平發展才是台海和平穩定的根本保障。台灣當局一方面拒不接受「九二共識」，破壞兩岸關係政治基礎，另一方面卻肆意發展軍備，只會加劇台海的緊張局勢。搞軍事對抗是沒有出路的，只有回到「九二共識」的共同政治基礎上來，才能真正維護兩岸關係和平發展和台海的和平穩定。

針對蔡英文此前提出兩岸關係的「新三不」，就是兩岸關係不會暴走、不會僵住，也不會回到過去的老路上。馬曉光則表示，兩岸關係現在處在政治上僵持的局面，其原因是眾所周知的。未來是從善如流，回到「九二共識」的共同基礎上來，一同致力於兩岸關係和平發展，還是向相反的方向變本加厲地發展，取決於台灣方面。

至於台灣有獨派團體將啟動以「台灣」名義參加東京奧運會的公投聯署，馬曉光回應稱，國際奧會對於台灣參加奧運會有明確的規定。「奧運模式」是國際體育組織和兩岸體育界人士共同遵循的原則。「任何企圖改名的政治圖謀，注定是一場不可能得逞的鬧劇。」

此外，有媒體提問到，陸委會此前通過一個「賣萌」的方式，類比台灣跟大陸之間的對話，還表示兩岸和平穩定的門是「我們」，隨後迅速刪帖。馬曉光稱，「這個事情好像不值得放在我這個發佈會上來評論，看看網友的評論就知道了。」

(旺報)