漁船走私百公斤毒品和63隻保育龜 還外帶1通緝犯

2018年01月17日 11:56 中時 李其樺 、 張穎齊

「昌盛6號」漁船企圖走私台灣產的食蛇龜，想藉此輸送到大陸地區，作為中藥材使用。（張穎齊攝）

海巡署北巡局日前在桃園竹圍外海45海浬破獲海上運毒案，海巡人員從漁船查獲二級毒品安非他命、四級毒品鹽酸麻黃鹼、不明咖啡色毒品粉末共430斤，還有保育類食蛇龜69隻，逮捕船長和漁工共9人，訊後全部移送地檢署偵辦。

走私漁船「昌盛6號」14日從新竹南寮出海，船上不僅承載2級毒品安非他命34公斤、4級毒品鹽酸麻黃鹼120公斤、保育類食蛇龜、柴棺龜共69隻，還在船艙內藏著1名張姓通緝犯（35歲），企圖前往大陸地區。台北機動查緝隊獲報後，與基隆海巡隊等單位組成專案小組，於16日攔截查獲，依法將船上6人送辦。

台北機動查緝隊去年10月接獲線報，昌盛6號漁船多次前往大陸地區福建省平潭縣外海停留，期間並違規關閉VDR航行記錄器，經查證屬實，會同岸巡第一、二總隊及警政署刑事局第三大隊第三隊、新北市刑警大隊第三隊等單位成立專案小組，報請桃園地檢署檢察官林劭燁指揮偵辦。

經過2個多月追蹤，專案小組於14日掌握到「昌盛6號」從新竹南寮報關出港，於是跟監埋伏，「昌」船也不出所料將航行紀錄器關閉，不過法網難逃，16日下午專案小組在桃園竹圍外海40浬處攔截昌盛6號，海巡人員登船檢查，查獲走私二級毒品安非他命34公斤、四級毒品鹽酸麻黃鹼120公斤、不明咖啡色粉末276公斤、二級保育類食蛇龜69隻及台灣籍偷渡返台通緝犯1人，涉案張姓船長與9名漁工訊後移送地檢署偵辦。

2級毒品安非他命34公斤。（張穎齊翻攝）

2級保育類食蛇龜。（張穎齊翻攝）

專案小組指出，船上載有安非他命34公斤、鹽酸麻黃鹼120公斤、不明咖啡色粉末276公斤、2級保育類食蛇龜、柴棺龜共69隻，以及1名張姓通緝犯。

「相當罕見！」海巡總局副總局長李皓表示，船上載有毒品與保育烏龜實屬罕見，這次又還帶有1名通緝犯，什麼都聚在一起，另外不明粉末也有可能是毒品，但還需要經過專家鑑定。

台北機動查緝隊副隊長陳佐霖表示，當時專案小組派遣皮艇前往攔查，發現張男躲在暗艙裡，經查發現張男是新竹人，犯過持槍恐嚇的前科，「昌」船疑似是要將毒品及保育龜輸送到大陸，而保育龜出產台灣，研判是要做成中藥材，1隻市價3000到5000，大隻的還會到3萬到5萬。

經查後，張萬壽、張姓通緝犯及4名船工被依違反動保法、毒品危害防治條例，以及張姓通緝犯的違反槍砲彈藥管制條例等罪，移送桃園地檢署偵辦。

對此，海巡署政務副署長胡意剛表示，16日上午行政院長賴清德財率領政院團隊到海巡署視導緝毒實務訓練及反毒工作，結果當天下午專案小組就查獲這樁毒品走私案，有效展現政府緝毒及反毒決心。

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(中時)

海巡署北巡局日前在桃園竹圍外海45海浬破獲海上運毒案，海巡人員從漁船查獲二級毒品安非他命、四級毒品鹽酸麻黃鹼、不明咖啡色毒品粉末共430斤，還有保育類食蛇龜69隻。（李其樺攝）