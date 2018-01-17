一口氣貴6成 日本寺院參觀費掀漲價潮

日本國寶級的世界文化遺產「姫路城」，是旅遊關西的著名景點，也是全日本城堡中保存度最完整的一座。(圖/達志影像 shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導

國人遊日必訪的京都景點清水寺，在前年調漲參觀門票後，而奈良世界文化遺產的東大寺今年元月也調整門票費用，調漲幅度達2成，是17年來首次調漲；另日本國寶級的長崎大浦天主堂，是日本現存的最古老的基督教建築物，今年參觀門票也將再有一波漲價，大幅度調漲逾6成。

距今超過千年的奈良東大寺，主殿內俗稱「智慧之河」的樑柱大洞，象徵「大佛鼻孔」，吸引民眾鑽洞祈求無病無災。

近年日本寺院參觀費調漲不斷，根據「日經」報導，2015年起日本陸續多處寺院門票喊漲，包括日本首座被列為世界遺產的奈良法隆寺、日本第1城的兵庫縣姬路城、國寶級的長崎大浦天主堂、滋賀縣彥根城等，這幾年都有調漲過門票收費。

日本九州長崎大浦天主堂楓紅美景。(本報系資料)

今年元月，奈良東大寺也宣布調整門票費用，從500日圓漲為600日圓，漲幅有2成；而2015年曾調漲過1次票價的長崎大浦天主堂，預計今年4月將再有一波漲價，短短3年時間，收費就從300日圓、600日圓，將再提升到1000日圓。

至於為何漲幅如此大？除了日本各地寺院湧入大批人潮，導致不少人為破壞需要修繕成本之外；另日本少子化也影響寺院校外教學的收入減少，讓寺院為了保護文化遺產傳承為由，不得不喊漲。

(中時電子報)

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