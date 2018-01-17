教授少做尖端研究 交大校長張懋中嘆：台灣只追求小確幸

交通大學張懋中(見圖)指出，台灣從未鼓勵大學教授做最尖端的事，每天「小鍋小灶」，做些小確幸的事。(資料照片 交通大學提供)

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中時電子報
/綜合報導

日本作家村上春樹發明的「小確幸」字眼，現在普遍成為台灣人的新型價值觀，這樣的看法不僅深植一般年輕人心中，其實也早已滲透在高教圈。交通大學張懋中指出，台灣從未鼓勵大學教授做最尖端的事，每天「小鍋小灶」，即使我們的論文數可能超越美國一流大學，但就是沒有培養出世界頂尖的先驅者或領導人。

台大連年世界排名節節敗退，已顯露出台灣高教的危機。身為國內一流大學掌門人，交通大學校長張懋中也表達出極大的憂心。他向聯合報表示，台灣只重視小小的進步，人家做大工，我們總是跟著人家後面做小工，「天天促成小確幸」，沒有驚天動地的格局。他建議，國內大學在面對國際競爭，要往「台灣應該發明未來」的方向思考。

對於政府一昧要求各大學解決產學落差，張懋中則期期以為不可。如果「產業界」有人才需求，可以找科技大學「解決問題」，而不該要求研究型大學製造人才。張懋中還指出，我們發表的論文數量可能會超城MIT、史丹佛大學等學校，但台灣差人家很多的地方是，沒能培養出世界頂尖的先驅者或領導人。

張懋中感嘆，比較論文發表數量，然後給你一點錢，做一點小事，大家就都很高興，但這些都是「小鍋小灶」，台灣高教應擺脫小確幸心態，設法辦出偉大的大學。

(中時電子報)

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