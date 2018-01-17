《全台最速報》中捷綠線 首次行駛至烏日高鐵站

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中時電子報
綜合報導

◎中捷綠線首次行駛至烏日高鐵站

捷運綠線工程進度突破75％，各項測試也同步進行中。一輛由台灣製造的捷運電聯車首次從北屯機場(G0站)一路行駛至終點烏日高鐵站(G17站)，過程順利，為電聯車測試寫下新里程碑，新穎車廂一度被民眾誤以為台鐵新型電聯車，但「位置好像不一樣」，終於認出是台中捷運綠線的電聯車，驚喜之餘，也拍照在臉書分享。

◎遠雄補件 大巨蛋都審會今登場

遠雄大巨蛋案去年底進入都審幹事會審查階段，而第一次會議結束後，幹事會要求遠雄針對8個項目內容進行補正，遠雄已在去年12月底補件，今天下午將召開二次幹事會；遠雄表示，對於幹事會所提出的意見，已再提出多種選項，將於二次幹事會當天討論。

◎竹縣緩緩生活節 20日開跑

新竹縣政府文化局打造浪漫台三線「緩緩生活節」1月20日至2月4日登場，活動長達3周、橫跨3鄉鎮、共有13個社區參與，邀請民眾透過步行、單車、大眾接駁方式，認識客庄之美。

◎港澳團踩線 嘉市直言宣傳不足

香港、澳門旅行社踩線團17日到嘉義踩線，搭阿里山小火車到奮起湖飽覽國際聞名的森鐵沿線風光，並大啖嘉義火雞肉飯及道地小吃美食，澳門業者許春羽說，嘉義好玩、好買，可惜宣傳不夠，現在才知道。

(中時電子報)

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