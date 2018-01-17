終審法院將設大法庭 統一法律見解符法治原則

2018年01月17日 12:03 中時 王己由

為確保終審法院法律適用一致，使裁判具有安定性及可預測性，司法院召開院會通過《法院組織法》、《行政法院組織法》部分條文修正案，未來將在終審法院設置9或11人的「大法庭」裁判法律爭議，統一法律見解，讓現行選編判例、終審法院會議決議未來走入歷史，符合法治原則。

司法院表示，建構終審法院的大法庭制度，有關法院組織法、行政法院組織法相關條文修正案，將在近日函請行政院會銜送立法院審議。

司法院祕書長呂太郎說，未來終審法院的大法庭成員，最高法院民庭和刑庭，都由11人組成；最高行政法院則是9人，預期對解決法律爭議，可達到裁判一致性和透明性，更符合法治原則。司法院司法行政廳長王梅英說，大法庭是以裁判法律爭議統一法律見解為任務的法定裁判機關，最高法院大法庭成員，是由最高法院院長及其指定的庭長1人，分別擔任民事大法庭或刑事大法庭審判長；最高行政法院大法庭則以院長為審判長。其他成員，除提案庭指定的法官為當然庭員，其他則以票選產生，任期都為2年。

關於終審法院大法庭制度，重點如下：

一、為使大法庭聚焦解決法律爭議，明定最高法院民事庭、刑事庭應設《民事大法庭》、《刑事大法庭》；最高行政法院應設《大法庭》，且裁判事項以法律爭議為限，不包含提交案件之本案終局裁判。

二、為使大法庭能發揮確保終審法律適用一致，及促進法律續造功能，明定最高法院民事庭、刑事庭及最高行政法院各庭提案予大法庭的類型，包含歧異提案、原則重要性提案。

歧異提案：指各審判庭受理案件評議後，就採為裁判基礎的法律見解與最高法院先前裁判不一致，包括先前裁判已有複數紛歧見解的積極歧異，及各審判庭擬與未紛歧之先前裁判為不同見解的潛在歧異，經徵詢其他各庭意見後，確定仍有見解歧異的情形存在，就有啟動大法庭程序以統一見解的義務，規定各審判庭應以裁定將該法律爭議提案予大法庭裁判。

原則重要性提案，指各審判庭受理案件評議後，認採為裁判基礎的法律見解有原則重要性，即具促使法律續造的價值，或因屬新興、重大且普遍性的法律問題，有即時、預為統一見解的必要性者，得裁定將該法律爭議提案給大法庭裁判。

三、鑑於當事人為訴訟程序的主體，為周全對當事人程序參與權之保障，爰規定當事人得促請受理案件之各審判庭行使歧異提案之職權。

四、於大法庭言詞辯論終結前，如涉及的法律爭議已無提案之必要，提案庭得以裁定敘明理由，撤銷提案。

(中時)