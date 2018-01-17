費加洛報：M503航路試探美 陸對台採心理戰

中國民航局4日透過官網宣布，M503航線北上方向及相關銜接航線當天啟用，並聲稱該航線為民航航線。4日下午3時許一架香港航空從香港飛往上海的班機，正在M503北上航線上飛行。（中央社截自flightradar24網站）

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中時電子報
中國廈門及福州塔台4日上午逕行啟用M503北上及W121，W122與W123等3條銜接航線，陸委會要求陸方立即停止飛航行動。（中央社）

中國近來片面採用爭議航路，又頻頻派軍機艦艇繞台，並指控台灣人「顛覆」政權，法國媒體指出，這是一種對台灣的「心理戰」。

據中央社17日報導，費加洛報（Le Figaro）15日刊登記者布勒（Anthony Bleux）的文章，報導中國近來對台動作不斷。

文章指出，中國啟用M503新航路，對台灣來說，是試圖利用民航來製造政治壓力，而軍機也可能使用這航線。布勒認為，即使台灣空域被侵入的風險確實存在，但國際民航組織（ICAO）秘書長為中國籍，卻對此置之不理。

文章也提及，台灣要發展不對稱戰力，並努力逐年增加國防預算，但美方仍認為，台灣的國防預算不足。在這樣的背景下，M503航路一事，可能是北京試探美方的一步棋。

文章指出，航線爭議只是中國近期對台的動作之一。據台灣媒體報導，中國空軍去年在台灣周圍演練比2016年更頻繁。而美國總統川普簽署國防授權法，考慮美台軍艦互訪的可行性後，中方就開始加強施壓。

文章還提到台灣人李明哲在中國被捕、被控「顛覆國家政權」，並被判刑的案子。部分觀察人士認為，這是中方對中國學生周泓旭在台涉共諜案被捕的回應。

文章指出，台灣年輕一代重視個人自由與民主價值，2014年的「太陽花運動」就是一例，「若贏不了民心，中國可能會更頻繁施加軍事壓力，以實現統一大夢」。

文章最後提到，去年有消息稱，美國在台協會新址將有陸戰隊駐守，而這可能讓新館更接近真正的使館，而這不太可能緩和兩岸間的緊張關係。

(中時電子報)

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文章來源：Pékin resserre son étau autour de Taïwan

大陸武統聲音增多？國台辦：因台… 半島局勢和緩現干擾　陸外長王毅…

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