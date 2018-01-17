預算未過仁愛之家沒冬服 弱勢長輩哀嘆：很歹命

2018年01月17日 12:49 中時 陳世宗

國民黨團開記者會反擊，抨擊市府官員卻拿著公務預算，快樂出國前往新加坡。（陳世宗攝）

台中市日前創下入冬以來新低溫下探10度以下，甚至有長輩因低溫猝死！民進黨團17日指出，令人心寒的是國民黨團以霸占主席台方式杯葛預算，致使仁愛之家預算卡關，市府社會局無法採購仁愛之家今年度冬天服裝，連寢具用的消毒殺菌機採購案也確定停擺。

國民黨團召開記者會回批說，針對市長與其部屬四處放話說總預算未過社會福利會受影響，自己卻和市府官員拿著公務預算快樂出國前往新加坡表示譴責；若真憂心預算理應取消行程，但從其行為顯然是不在乎民生與社福。

民進黨團表示，市府107年度總預算案，在去年12月市議會定期會中遭到擱置，上周好不容易排定召開臨時會，卻兩度被國民黨團霸占主席台杯葛，導致議會空轉，多項攸關弱勢團體權益的新興預算，依法均不得動支；包括獨居老人藥事照顧、爬梯機服務等，提供弱勢族群的政策持續停擺，嚴重影響市民權益。

民進黨團書記長李天生說，日前今年入冬最強寒流來襲，全台灣4天內已造成184人疑因天冷猝死，虛弱老人首當其衝，不過接獲仁愛之家院民陳情，仁愛之家每兩年會為弱勢無依的低收、中低收入戶長輩們，購買保暖衣物，目前冬天已經過了一半，卻未見蹤影。

市議員邱素貞表示，今年起許多與市民生活息息相關的政策都將上路，包括衛生局食安處提供給獨居老人的藥事服務、社會局給身障人士的爬梯機服務，以及為身障人士新設的社區家園，都屬新興預算，依法不得動支，嚴重衝擊長輩健康與弱勢者安全，影響弱勢者權益。

民進黨團強調，仁愛之家現有9台洗衣機，每天應付200多位院民的衣物、褲子、內衣褲清洗，已不敷使用，烘衣機對於棉被與床單的殺菌力與乾燥能力不佳，社會局編列120萬元的新預算，採購寢具消毒殺菌機，因預算未通過確定停擺，最嚴重可能爆發群聚感染。

民進黨團指出，昨天臨時會已有多數議員出席簽到開會，但國民黨卻執意霸佔主席台，讓會議連開都開不成，甚至還綁架自己的黨籍議長，如果國民黨對哪些預算有意見，可以開會提案刪除，不應該「玉石俱焚」杯葛全部預算，要弱勢長輩陪他們玩政治，完全不顧長輩死活，可說是民主之恥。

國民黨團書記長李中抨擊說，可憐的公務員，每天被這些政務官惡搞、沒有任何尊嚴；延續性的預算也要惡意操作停擺，這不是不懂法令，是故意將善良老百姓欺矇在鼓裡，市政府若無能到只會抹黑搞鬥爭，要這樣的市政府有什麼用呢！

(中時)