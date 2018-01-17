溫哥華韓半島會議 美國務卿：拒絕「雙暫停」

2018年01月17日 12:11 中時 江靜玲 駐美特派員／

美國與加拿大16日在溫哥華共同主辦討論韓半島安全與穩定的外長會議。在這項未邀請中國和俄羅斯參與的會議中，加拿大外長方慧蘭警告，投資核武將給北韓帶來更多制裁；美國國務卿提勒森表示，對北韓施壓將持續，並直言，「我們拒絕雙暫停」。

方慧蘭表示，投資核武只會導致更多的制裁和韓半島永久不穩定，「追求核武，既不會帶來安全也不會帶來繁榮。」提勒森同意這個觀點，表示溫哥華韓半島會議目的在於顯示與會國家團結一致，對北韓施壓也會繼續下去，直到北韓採取決定性步驟實現無核化。

提勒森同時表示，美國拒絕「雙暫停」，指稱「雙暫停」是把合法的防禦軍演與北韓的非法行徑，視為等同。「雙暫停」是中國大陸與俄羅斯主張解決北韓危機的方式，即北韓暫停核導彈活動、美韓暫停大規模軍演。

日本外相河野太郎告訴與會者，不要過於「天真」，以為現在北韓正在與南韓進行對話，「我們就該提供某種協助獎勵他們」。河野太郎表示，他相信北韓只是在拖延時間，以繼續執行他們的核武和導彈計劃，呼籲大家不要迴避這個事實。

這項在溫哥華舉行的會議，標舉以韓戰期間「聯合國軍」國家為主，中俄因此未受邀。此一安排，引起中俄評擊。

中國大陸外交部發言人陸慷16日表示，世界已進入21世紀，搬出冷戰時期「聯合國軍」會議，沒有任何代表性與合法性；俄羅斯外長拉夫羅夫則表示，不能接受這種安排，會議不產生任何具成效的結果。

美國國務院發言人諾爾特16日在國務院簡報會上被問及，溫哥華會議以倒退的冷戰時期為基礎，若美國想維持一個國際戰線，團結一致對北韓施壓，這是否會是一個錯誤的形象時表示，中俄可以說他們想要說的，沒參加會議也沒關係，底線是中俄都簽署了聯合國安理會對北韓的決議，大家的共同目標一致，「我們在一起」。

(中時)