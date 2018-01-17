半島局勢和緩現干擾　陸外長王毅：要看清破壞者

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南北韓上周舉行高級別會談後，朝鮮半島局勢略見緩和。大陸外交部長王毅當地時間16日在非洲國家聖多美和普林西比結束對非洲四國行之際，談及對當前朝鮮半島局勢的看法，指每當半島形勢趨緩時就會出現干擾，國際社會要睜大眼晴看清誰是破壞者。

王毅形容半島形勢好比一個杯子剛剛開始裝水，指「有人認為根本裝不滿，有人認為有水總比沒有強。緩和比緊張好，對話比對抗強。實現朝鮮半島無核化當然是國際社的共同目標，中國的立場也堅定不移。」

他強調，路要一步一步走，飯要一口一口吃。就比好登山，直線攀登往往會遇到不可逾越的障礙，有時迂迴一下，或者另闢蹊徑，可能柳暗花明，別開生面，最後同樣能實現無核化目標。

王毅指出，當前朝鮮半島局勢出現難得的緩和局面，值得大家珍惜。但歷史經驗告訴我們，每當半島形勢趨緩時，就會出現干擾甚至故意開倒車。現在是檢驗各方誠意的時候。國際社會要睜大眼晴，看誰才是和平解決半島核問題的推動者，誰將成為導致局勢重返緊張的破壞者。

此外，王毅當日還分別會見聖多美和普林西比總統卡瓦略及總理特羅瓦達，王毅表示聖多美和普林西比與中國復交是正確的戰略選擇，將極大拓展合作空間。卡瓦略則強調會堅定堅持一個中國政策，不會有任何動搖。

(中時)

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