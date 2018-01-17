印砸5億美元購槍供邊境士兵用　陸媒批：鬧劇該結束

2018年01月17日 14:20 中時 陳柏廷

中印邊境對峙雖暫告一段落，但因兩國的邊界爭議仍懸而未決。印度國防部日前透露，印度將斥資逾5億美元，購入超過16萬支槍械，供駐守在具爭議的邊境土地上的士兵使用。面對印軍動作頻頻，大陸《環球時報》直言，印軍對陸強硬戲碼該結束了。

據了解，印度國防採購評議會已批准使用該筆款項，購買約7.2萬支突擊步槍和9.3萬支卡賓槍。國防部指，這些武器可滿足駐守在邊境國防部隊的急切所需。

印度是目前世界最大的防衛武器進口商，自印度總理莫迪在2014年當選後，新德里政府已花費數以百億計更新國內的蘇聯時期武器，希望藉此可在邊境領土主權問題上，對抗擁有核武的中國和巴基斯坦。

面對印度動作頻頻，大陸《環球時報》卻發表社評批評，印軍想多要軍費、在國家對外關係中發揮更大影響力的私利，以及印媒寧願危言聳聽的商業取向一定程度上綁架了印度社會對中國的認知。這使得採取對華強硬路線成為一種「政治正確」，增加了印度向美日澳進一步靠攏的傾向。

社評還稱，熱衷扮演大國角色的印度在外交上還相當不成熟，以自我利益為中心，對國際關係中道義原則和實力原則的認識都很模糊，並且有比較衝動的民族主義。中國的對印策略一要堅持原則，二是不必跟它鬥氣。

(中時)