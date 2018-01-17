換醫院不用再燒光碟 健保署推影像共享 年省20億元

2018年01月17日 12:43 中時 倪浩倫

民眾過去在大醫院照超音波、電腦斷層時，若要到其他醫療院所尋求第二意見或照護時，得再跑一趟原醫院，並多花200~600元燒錄影像，未來不用再麻煩了！今年元旦起，各大醫院做的影像檢查、以及病史報告，均會即時上傳健保雲端，讓民眾省時又省力，每年也有望替健保省下20億元。

今年元旦起，衛福部健保署推動大醫院將電腦斷層CT、核磁共振MRI等影像上傳健保雲端，根據健保署統計，截至本月15日，15天來已有71％醫院進行上傳，當中有64％醫院已進行調閱，平均調閱1筆CT或MRI的資料僅需10~25秒。

健保署長李伯璋說，該新制上路後，對民眾而言，到同層級醫院尋找第二醫療意見或後續照護時，不需要跑回原醫院，再花費200~600元燒錄電腦斷層、核磁共振、超音波、胃鏡與大腸鏡等影像，也不必再影印抽血檢驗檢查報告，只要透過雲端資料調閱，就可看到檢驗檢查報告，不僅省時還省錢，也降低重複檢查的潛在健康風險。

行政院長賴清德表示，透過這新制，各醫院便能知道病人之前在各大醫院的診斷檢查報告，病人不再需要跑大醫院，能達到分級醫療的效果，且面對緊急醫療，像是發生車禍需要立即開刀時，也可透過雲端來知道病人過去病史，進而提供最恰當的服務。他說，此舉不僅有助整體全民健保，對醫療服務也有莫大的助益。

陳時中說，過往每次推分享機制，常常會遇到困難，但近來透過「分級醫療」和「影像共享」兩大政策，對社會、醫界都有極大的幫助，除了避免資源重複浪費，病人也不用重複跑醫院，不再會因此耽誤治療時間。他也大讚「影像共享」可說是世界第一，他對此感到「相當的興奮」。

包括「影像共享」在內，目前共有11個項目可在健保雲端看到，包括雲端藥歷、特定管制藥品用藥資訊、檢查檢驗紀錄、手術明細紀錄、牙科處置及手術、過敏藥、特定凝血因子用藥、檢驗（查）結果、出院病摘、復健醫療、中藥用藥。

李伯璋說，CT、MRI、超音波的跨院資訊分享，已在去年開始試辦，光是去年7~11月的5個月內，就替健保費用省下7.86億元，今天正式上路後，年省超過20億元絕對不是問題。

(中時)