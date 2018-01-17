水銀燈落日！10萬盞全面汰換LED燈 節電1億8213萬元

2018年01月17日 12:43 中時 吳敏菁

彰化縣政府在各鄉鎮全面執行「水銀路燈落日計畫」，近10萬路燈已經全部汰換LED燈。（吳敏菁攝）

彰化縣政府在各鄉鎮全面執行「水銀路燈落日計畫」，近10萬路燈已經全部汰換LED燈。（吳敏菁攝）

彰化縣政府在各鄉鎮全面執行「水銀路燈落日計畫」，近10萬路燈已經全部汰換LED燈。（吳敏菁攝）

為了節能減碳，中央全額補助，彰化縣政府在各鄉鎮全面執行「水銀路燈落日計畫」，近10萬路燈已經全部汰換LED燈，並陸續移交各鄉鎮公所，每年節能1億2317萬多度電，相當於3萬3700戶的一年用電量，每年節省1億8213萬元。

彰化縣長魏明谷表示，為了降低耗能負載的方式，確保彰化縣環境的永續發展，並全面提升彰化縣各級道路的使用水準，展開全面汰換作業。

工務處長林漢斌表示，以往使用之水銀路燈，僅有價格便宜的優點，但是其耗電量大、光衰快、照度不足，對於用路人的安全具有極大隱憂，且水銀燈泡含汞，汰換下來的燈泡存在環境汙染問題。

魏明谷指出，LED路燈不只耗電量小、發光效率高、照度充足，而且在道路使用上無污染問題。縣府在成功爭取到中央補助經費後，工務處即積極動工，將轄內的水銀路燈換裝為LED路燈，到106年底止已全數竣工，總計換裝10萬盞LED路燈。

工務處養護科長周光旭指出，全縣26鄉鎮，除了員林鎮公所和台電進行訴訟，累計近3000萬電費外，公所恐貿然執行恐導致敗訴，暫停執行，還有線西鄉公所和廠商自行簽約，採複合金屬燈之外，一、二期工程共投入9億4000多萬元，總計汰換9萬8226盞，造成光害投訴加裝朝遮罩調整角度。

工務處表示，計畫所換裝的LED路燈，均須通過中華民國國家標準全系列試驗，所有LED路燈及配件從驗收合格日起，均有5年以上的保固，除了免去原本經常更換水銀燈泡困擾，也能降低日常維護成本的支出。

(中時)