水銀燈落日！10萬盞全面汰換LED燈 節電1億8213萬元

彰化縣政府在各鄉鎮全面執行「水銀路燈落日計畫」，近10萬路燈已經全部汰換LED燈。（吳敏菁攝）

友善列印
中時
彰化縣政府在各鄉鎮全面執行「水銀路燈落日計畫」，近10萬路燈已經全部汰換LED燈。（吳敏菁攝）
彰化縣政府在各鄉鎮全面執行「水銀路燈落日計畫」，近10萬路燈已經全部汰換LED燈。（吳敏菁攝）
彰化縣政府在各鄉鎮全面執行「水銀路燈落日計畫」，近10萬路燈已經全部汰換LED燈。（吳敏菁攝）

為了節能減碳，中央全額補助，彰化縣政府在各鄉鎮全面執行「水銀路燈落日計畫」，近10萬路燈已經全部汰換LED燈，並陸續移交各鄉鎮公所，每年節能1億2317萬多度電，相當於3萬3700戶的一年用電量，每年節省1億8213萬元。

彰化縣長魏明谷表示，為了降低耗能負載的方式，確保彰化縣環境的永續發展，並全面提升彰化縣各級道路的使用水準，展開全面汰換作業。

工務處長林漢斌表示，以往使用之水銀路燈，僅有價格便宜的優點，但是其耗電量大、光衰快、照度不足，對於用路人的安全具有極大隱憂，且水銀燈泡含汞，汰換下來的燈泡存在環境汙染問題。

魏明谷指出，LED路燈不只耗電量小、發光效率高、照度充足，而且在道路使用上無污染問題。縣府在成功爭取到中央補助經費後，工務處即積極動工，將轄內的水銀路燈換裝為LED路燈，到106年底止已全數竣工，總計換裝10萬盞LED路燈。

工務處養護科長周光旭指出，全縣26鄉鎮，除了員林鎮公所和台電進行訴訟，累計近3000萬電費外，公所恐貿然執行恐導致敗訴，暫停執行，還有線西鄉公所和廠商自行簽約，採複合金屬燈之外，一、二期工程共投入9億4000多萬元，總計汰換9萬8226盞，造成光害投訴加裝朝遮罩調整角度。

工務處表示，計畫所換裝的LED路燈，均須通過中華民國國家標準全系列試驗，所有LED路燈及配件從驗收合格日起，均有5年以上的保固，除了免去原本經常更換水銀燈泡困擾，也能降低日常維護成本的支出。

(中時)

換醫院不用再燒光碟 健保署推影… 買不到大容量環保兩用袋 民怨四…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。