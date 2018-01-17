買不到大容量環保兩用袋 民怨四起

台北市議員汪志冰接獲陳情，士林北投地區的超商、賣場買不到大容量環保兩用袋，甚至斷貨超過10天。（汪志冰研究室提供）

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台北市超商、超市與量販店今年起只能販售兼具購物與垃圾袋的「環保兩用袋」，市議員汪志冰近日接獲陳情，士林、北投地區的超商與賣場大容量兩用袋都買不到，甚至斷豁10天以上，汪志冰痛批市府督導不周，質疑業者配貨有問題，造成消費者困擾。

對此，環保局資循科長崔浩志說，依數據統計兩用袋貨源充足，可能是業者補貨不及造成民眾買不到的情況，將加強稽查。

汪志冰說，許多民眾陳情，在超商購買北市發行的環保兩用袋，卻只剩下3公升的小型兩用袋，6公升和14公升的中、大型兩用袋全數缺貨，詢問之下發現，中、大容量甚至已斷貨超過10天。

她指出，服務團隊大規模查訪4大超商、賣場的環保兩用袋販售狀況，苦等商品一周以上的店家屢見不鮮，其中以統一超商缺貨的狀況最為嚴重。

此外，汪志冰也提到，3公升的小型環保兩用袋最多只能放3瓶600毫升的寶特瓶，購買的物品稍多就裝不下，還有店家反應，顧客因為買不到容量較大的環保兩用袋，對店員惡言相向，顯見限塑令後的亂象頻頻。

汪志冰強調，中央發布限塑令，為地球環保盡一份心力，全民當然支持，但政策若因配套不足造成民眾不便，美意豈不大打折扣？她要求環保局儘速解決超商、賣場的配貨狀況，以免造成消費者的困擾。

(中時)

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