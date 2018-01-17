到樂聲看電影 刷四大銀行信用卡C／P值破表

2018信用卡優惠方案。(圖／樂聲影城提供)

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中時電子報
／綜合報導

今年有眾多精彩好看的強檔電影，在「萬物齊漲，薪資沒漲」的時代，樂聲影城為答謝舊雨新知一路以來的支持，宣布推出超殺信用卡優惠，讓觀眾花不到兩百元就能享受大銀幕震撼的視覺饗宴。

即日起，使用LUX Pay線上刷卡購買樂聲影城電影票，四大銀行包含台新銀行、中國信託銀行、國泰世華銀行、玉山銀行卡友即享天天6折起的超殺優惠！不限平假日使用、不限信用卡種，也不需附上簽單，只要四大銀行信用卡在手，就可天天享電影票兩百元有找的優惠價格！而現場刷卡付費的觀眾，同樣享有超殺優惠，國泰世華銀行卡友可天天享220元起的「早場」票價優惠，台新銀行、中國信託銀行、玉山銀行卡友可天天享240元起的「優待」票價。

2018年開春就有許多強檔電影精彩可期，1月不僅有移動迷宮三部曲的震撼最終章《移動迷宮：死亡解藥》、麥特戴蒙問鼎奧斯卡的爆笑喜劇《縮小人生》，以及由《快克殺手》導演執導、奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉主演的「超ㄎㄧㄤ」新作《爸媽也瘋狂》即將上映，2月還有漫威全新英雄電影《黑豹》、電視劇延伸電影《花甲大人轉男孩》、超狂續集《角頭2：王者再起》、以及《送行者：禮儀師的記憶》金獎導演最新力作《最後的食譜：麒麟之舌》陪觀眾賀歲過新年！

(中時電子報)

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