二行程車換電動車 北市補助弱勢每輛加碼1萬

友善列印
中時

為維護空氣品質，加速老舊二行程機車淘汰，並推廣普及電動機車，環保局17日公告「淘汰二行程機車補助計畫」及「淘汰二行程機車換購及新購電動二輪車補助計畫」，除補助一般民眾淘汰二行程機車及換購、新購電動二輪車外，另首度加碼補助中低收入戶換購電動二輪車，每輛將再加碼1萬元，最高可補助3萬2300元，名額無上限。此外，經統計符合加碼補助資格者約2500人，將逐一寄發補助訊息周知，以照顧弱勢家庭早日汰換高污染二行程機車。

環保局說明，一般民眾設籍於台北市的二行程機車，於車輛報廢當年度或前2年有實施排氣檢驗紀錄，均可申請補助1000元；換購各類型電動二輪車補助，環保局再加上環保署及經濟部工業局補助最高可獲補助2萬2300元，另符合二行程機車淘汰補助資格，且具有中低、低收入戶證明者，每輛將再加碼1萬元，最高可補助3萬2300元；新購電動二輪車補助最高補助1萬5000元。

環保局強調，環保署為加速民眾汰換二行程機車，已於2016年12月23日公告，自去年起採3年遞減補助金額，規畫2020年停止汰換二行程機車補助，環保局呼籲民眾及早申請才可獲較優惠補助。欲申請者可至環保局網站（http://www.dep.gov.taipei/）補助專區，下載申請表格，或至該局空噪科（市府路1號7樓東北區）索取。若須洽詢相關補助事宜，可於上班時間來電洽詢（02）27208889轉7246、7241，將有專人提供服務。

(中時)

到樂聲看電影 刷四大銀行信用卡C… 抗議小編已讀不回 網友投票決定…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。