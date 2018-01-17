二行程車換電動車 北市補助弱勢每輛加碼1萬

2018年01月17日 12:44 中時 張立勳

為維護空氣品質，加速老舊二行程機車淘汰，並推廣普及電動機車，環保局17日公告「淘汰二行程機車補助計畫」及「淘汰二行程機車換購及新購電動二輪車補助計畫」，除補助一般民眾淘汰二行程機車及換購、新購電動二輪車外，另首度加碼補助中低收入戶換購電動二輪車，每輛將再加碼1萬元，最高可補助3萬2300元，名額無上限。此外，經統計符合加碼補助資格者約2500人，將逐一寄發補助訊息周知，以照顧弱勢家庭早日汰換高污染二行程機車。

環保局說明，一般民眾設籍於台北市的二行程機車，於車輛報廢當年度或前2年有實施排氣檢驗紀錄，均可申請補助1000元；換購各類型電動二輪車補助，環保局再加上環保署及經濟部工業局補助最高可獲補助2萬2300元，另符合二行程機車淘汰補助資格，且具有中低、低收入戶證明者，每輛將再加碼1萬元，最高可補助3萬2300元；新購電動二輪車補助最高補助1萬5000元。

環保局強調，環保署為加速民眾汰換二行程機車，已於2016年12月23日公告，自去年起採3年遞減補助金額，規畫2020年停止汰換二行程機車補助，環保局呼籲民眾及早申請才可獲較優惠補助。欲申請者可至環保局網站（http://www.dep.gov.taipei/）補助專區，下載申請表格，或至該局空噪科（市府路1號7樓東北區）索取。若須洽詢相關補助事宜，可於上班時間來電洽詢（02）27208889轉7246、7241，將有專人提供服務。

(中時)