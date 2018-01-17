網球爆米香、鴨肝滷肉飯 WTA台灣賽高規格迎賓

台北W飯店為WTA台灣公開賽提供關廟土鳳梨酥、台灣造型的大湖草莓酥與阿里山烏龍茶馬卡龍，迎接各國貴賓。（李弘斌攝）

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中時電子報
／台北報導
台北W飯店為球員準備網球造型的台灣傳統爆米香，做為飯店迎賓禮。（李弘斌攝）

WTA台灣公開賽開打倒數11天，連兩年接待眾球星的台北W飯店祭出高規格，將傳統爆米香製成俏皮的網球形狀，還準備網球造型的阿里山烏龍茶馬卡龍，與「三寶牛肉麵」、「阿嬤的鴨肝滷肉飯」二道別出心裁的台式美饌，要驚豔球員的味蕾！

關廟土鳳梨酥、網球形狀的爆米香，以及台灣造型的大湖草莓酥，網球造型的馬卡龍則是阿里山烏龍茶口味，加上牛肉麵和滷肉飯，W飯店這次接待各國網球好手，餐點不論造型和口味，都以滿滿的台灣味迎賓。

鴨肝滷肉飯呈現濃濃的台灣味。（李弘斌攝）

Ｗ飯店美籍行政主廚馬喬許（Joshua Marshall）表示，從去年的接待經驗，更能掌握網球員的飲食需求，今年重新設計賽事期間球員餐廳的菜單及活力客房餐點，對於蛋白質與提供能量的碳水化合物選擇更多元，每天的餐點選擇多達30種，讓球員均衡攝取營養。

W飯店首席調酒師李光曜也設計二款主題調飲，皆以網球的綠色為發想，搭配網球馬卡龍增添主題趣味，賓客可於賽事期間至W飯店10樓WOOBAR享用這二款特色調飲。

台灣菸酒、屏東縣政府在球員飯店提供豐富的迎賓禮。（李弘斌攝）

與賽會合作的台灣菸酒公司及屏東縣政府，也協助打造球員房間的「台灣味」。台灣菸酒提供國內熱銷的台式風味花雕雞、麻油雞泡麵，以及萃取自「玉泉清酒」酒粕養分的面膜，要讓女將們美麗奪冠、亮麗回國，屏東縣政府則提供台灣驕傲的香甜水果，讓球員大飽口福，盡情享受寶島水果鮮甜多汁的風味。

(中時電子報)

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