他鄉遇故知不如不相見 外籍移工專偷同鄉人

2018年01月17日 13:51 中時 馮惠宜

他鄉遇故知不如不相見！35歲越南籍吳姓移工疑因吸毒錢不夠花，因而頻頻偷外籍移工手機、筆電、外幣和現金，經被害人報案，霧峰分局四德派出所員警16日晚間巡邏時發現其蹤跡，在其租屋處取出手錶、筆記型電腦、手機、多種外幣及現金1萬6千元等贓物，並在訊後將他移送。

霧峰警分局四德派出所長林崎嵩、警員鄭博文107年1月16日晚間執行巡邏勤務，於霧峰區四德路上發現吳男蹤跡，即通報警員詹金文與林湧棠前來協助攔查，見該名竊嫌騎乘電動自行車進入四德路274-6號越南小吃店內，立即跟進盤查。

吳嫌見警方出示監視器照片，知道無法狡辯遂坦承犯案，並配合警方進入其租屋處取出贓物，警方在取贓時，發現該名竊嫌屋內贓物五花八門，有手錶、筆記型電腦、iPad、iPhone、電動車充電器、多種外幣及現金1萬6千元，另外在其屋內還發現了毒品吸食器。

警方通知被害人到所領取被竊物品發現被害人竟然都是外籍人士，其中一名菲律賓籍外籍移工很高興的和警方分享失竊iPad內的照片，而另有數名越南籍被害人除感謝台灣警察辦案積極認真外，也對同鄉竊嫌感到憤恨，皆認為同在他鄉本應相互扶持，沒相到吳嫌偷到同鄉人頭上，紛感嘆「他鄉遇故知，不如不相遇」。

(中時)