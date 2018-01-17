遊日外國遊客增2成 人均消費減少

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旺報

日本政府觀光局17日發表的最新統計顯示，2017年訪日外國人遊客比2016年預計增加了19.3%，達到2869萬人，為1964年開始統計以來最多的一年，中國遊客人數最多。外國遊客在日本期間用於購物的費用，比2016年增加了17.8%，為4兆4161億日元，首次突破了4兆日元的大關，連續5年出現了最高的創新紀錄。

推算顯示，由於中國、南韓、台灣等遊客的大幅增加，2017年外國遊客增加近兩成。

外國遊客在日本的消費，購買化妝品和名牌商品的支出達到1兆6398億日元，占比37.1%。另外住宿費占比28.2%、餐飲費占比20.1%。

但是統計也顯示，外國遊客人均消費額比2016年減少了1.3%，為15萬3921日元。其中中國人的消費額出現了連續2年的遞減。

來自中國、南韓、台灣及東南亞等地的遊客居前4名。光是去年12月就增加20萬7200人，增額9.2%，是去年7月以來單月增額超過20萬人次第一次。

大陸遊客735.58萬人居首位，每月40萬到60萬人數量穩定。南韓714萬人次第二位，台灣第三。香港人遊日者也增加，估計為223萬人，比前一年增加21.3%，到訪人次也創新高，首次突破200萬大關。

日本國家旅遊局去年在重點北海道和東北部等各地域的魅力訴求吸引觀光客之外，也創造多樣化旅遊環境。如開發有包機飛行，並增加航班到熱門區域之外，如石川縣的小松和仙台等地特色行程，去年7月在一個月之內就吸引23萬4651人，創歷史新高。

(旺報)

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