推動行政區劃法 花敬群：設計出遊戲規則

2018年01月17日 13:20 中時 鄭舲

民進黨立委李俊俋、蘇巧慧、賴瑞隆、姚文智與吳思瑤今天上午舉行「如何透過國土計畫、區域治理與行政區域重劃均衡台灣發展公聽會」，內政部次長花敬群表示，內政部過去已擬定《行政區劃法》草案，概念就是設計一套程序，只是程序性的框架立法，沒有牽涉到實際區域劃分。花敬群說，「國家確實需要這樣的遊戲規則」，如果大家同意先走這一步，先有工具出現，應該不至於有太大爭議。

花敬群並說，國土計畫的概念是由上而下，中央訂定的「全國國土計畫」只有原則性指導，沒有落入實質空間，兩年後銜接縣市自己的國土計畫，將原則落實到縣市空間的基本規劃，但也只是構想階段，要再經過兩年、111年才會有功能分區圖，才把空間做什麼用界定出來，讓國土管理建立在有系統、有框架之下。

東吳大學政治學系副教授兼主任陳立剛說，國土計畫是國家戰略計畫，也涵蓋台灣未來經濟發展、環境保育方面，但目前大多只重視土地功能使用的功能性規劃，沒有考量到各面向，國土計畫應該考慮納入國發會、環保署等跨部會討論。

陳立剛也舉例指出，目前雙北市和桃園都有捷運工程規劃，以區域治理的概念來看，這麼重大的公共運輸系統，難道需要三個縣市、三個捷運公司處理嗎？目前都會區整合雖然有法規，但卻沒有達到預期效果，應該以區域性結合概念思考整合。陳立剛也說，未來台灣的行政區劃要走6區或7區是另一個政治工程，最重要的是過程的公民參與、地方參與，讓地方政府和人民聲音能被聽見。

彰師大公民事務與公民教育學系副教授劉兆隆則說，台灣目前有五個大的都會生活圈，就是北北基、高雄、中彰、新竹及嘉義兩個次的都會圈，共同特點就是高鐵重要場站，而伴隨高鐵場站設點都市應該要發展捷運系統。劉兆隆說，如果有高鐵卻不蓋捷運，人口容易外流，政府在前瞻計畫的軌道建設應該思考利用軌道建設與高鐵、生活圈做緊密連結，否則若只為爭取軌道建設而爭取，只會淪為地方角頭綁樁。

(中時)