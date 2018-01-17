200警夜襲屠宰場 查獲85名非法移工

新莊警分局接獲線報，突襲位於泰山區中港南路的屠宰場一口氣逮捕85名非法移工，為單次查獲最多人數。（高鈞麟翻攝）

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警方出動超過200名警力突襲屠宰場，一口氣逮捕85名非法移工，為單次查獲最多人數，警方還得動用2部警用大巴士才將所有人載回新北市專勤隊，核對身分並製作筆錄。（高鈞麟翻攝）

新莊警分局執行「清樓」及「安居」專案，接獲線報位於泰山區中港南路的屠宰場常有不明移工出入，埋伏蒐證2個月後，16日晚間11時許，會同移民署新北市專勤隊、調查局新北市調查處、新北市政府勞工局等單位，出動超過200名警力突襲屠宰場，一口氣逮捕85名非法移工，為單次查獲最多人數，警方還得動用2部警用大巴士才將所有人載回新北市專勤隊，核對身分並製作筆錄。

警方調查，新北市家禽產銷合作社附設屠宰場去年9月才遭查獲78名非法移工，因嚴重缺工，透過移工們引薦，一個介紹一個，如今再以每個月25000元薪資雇用85名非法移工，大多都是印尼及越南籍，其中67名是逃逸移工，其餘18名則是以觀光或探親名義來台，逾期後非法居留。

警方表示，以鐵皮屋搭蓋的屠宰場面積約有2000坪，裡面共有9條屠宰作業線，平時若有疑似查緝人員靠近，屠宰場內便會有人以廣播通知，安排非法外勞藏匿在備用的密室躲避，查緝相當困難。

新莊警分局蒐證2月，16日晚間11時見時機成熟，當時非法移工們均才剛上工，見查緝人員進入，見狀紛紛奔竄，大批警力隨即控制現場。

警方說，根據《就業服務法》，該屠宰場5年內已遭查獲2次雇用非法移工，可處3年以下有期徒刑、拘役，最高裁罰120萬元，後續將函送新北市勞工局裁處，而85名外籍移工先被移送至移民署新北市專勤隊，再行遣返。

(中時)

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