天靈蓋被削一片 戴鴨舌帽成天道盟「菜頭哥」特徵

警方在蔡姓大哥辦公室內古董櫃內的暗櫃，搜出改造槍械。〔謝明俊翻攝〕

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警方在蔡姓大哥辦公室內搜出改造槍枝。〔謝明俊翻攝〕

綽號「菜頭哥」的天道盟蔡姓大哥，在新北市土城區開設營造開發公司，專門插足土方生意，並涉嫌改槍販賣，北市警中正2分局偵查隊與國道警察局刑大分別接獲情資後共組專案查辦，16日一早進行拂曉掃蕩，在蔡嫌公司暗櫃查獲毒品及改造手槍3把，以及1大包擦槍油布，懷疑他持有的槍枝不只於此，正深入追查。

據悉，蔡姓大哥在1、2年前，曾因爭奪土方利益和對手宣戰火併，結果遭到對手派殺手埋伏狙擊，對方殺手持刀砍殺蔡姓大哥，削去頭部天靈蓋部位一大片皮肉，蔡姓大哥被送醫急救挽回一命，但失去的頭部皮肉，雖然用身體其它部位覆植，但卻無法再長出頭髮，形成頭部正中央出現類似禿頭狀況，蔡姓大哥為了遮掩，出門都會戴上鴨舌帽，成了蔡姓大哥外形一大特徵。

警方調查，蔡姓大哥是在新北市土城區開設營造開發公司，插足北部地區土方工程，並私下涉嫌改造槍枝，販售圖利，中正2分局偵查隊第5小隊在月前接獲線索後展開布線查辦，結果恰巧發現國道警察局刑大偵3隊也在追查蔡嫌持有槍毒案，2單位於是共組專案全力追查。

在警方專案小組中，中正2偵查隊女刑警邱雅萍全程掌控蔡嫌活動狀況，完整蒐報相關事證後順利聲請法官核下搜索票，16日清晨，專案小組發動拂曉掃蕩，前往蔡嫌土城公司搜查，警方剛開始搜查，當場找獲安非他命及海洛因等毒品共100多公克，但未見槍械蹤影。

專案人員接著展開地毯式搜索，赫然在蔡辦公室古董藝品展示櫃的壁櫃內，找到1處暗櫃，裡面藏放3把改造手槍、一把半成品改造槍械，以及槍枝保養工具一批，蔡嫌原以為槍枝保藏得天衣無縫，沒想還是被警方搜出，當場一臉懊悔。偵詢後，警方將蔡嫌依法送辦。

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(中時)

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