民進黨部也淪陷！蔡英文將通過五星旗海 警插國旗反制

蔡英文總統17日赴民進黨中央黨部主持中常會，愛國同心會等統派團體前往表達訴求，號稱帶來百面中共五星旗插滿對面的華山公園，警方則插上我青天白日滿地紅國旗反制。（黃世麒攝）

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愛國同心會在民進黨前插百支五星旗，怕小英撞見，警方插十支中華民國國旗反制。(曾薏蘋攝)
愛國同心會成員搖著五星旗。(曾薏蘋攝)

民進黨中央也「淪陷了」！一向以街頭插五星旗聞名的中華愛國同心會，首度把五星旗移到民進黨中央前華山藝文公園，由於下午蔡英文總統將赴黨部參加中常會，將經過這片100面的五星旗海，還有「中國一定強」、「八百壯士」等愛國歌曲「迎接」。不過警方立即拿出10面中華民國國旗反插回去，並透露，「總統要經過，都是五星旗不好看」。

據了解，警方原本帶10面，因為100面比10面，懸殊太多，看到愛國同心會車上還有面，立即跟陳抗的愛國同心會說，「這支借我們一下啦！」隨後變成100面比11面。

民進黨中央黨部對面的華山藝文公園，在民進黨執政後，現在已成為知名陳抗區，林義雄創辦的人民作主教育基金會，也曾為了公投法在此抗議，每逢週三中常會，也都有些零星抗議活動，不過這是首度被插滿五星旗。

今天民進黨部前公園，有如插滿五星旗的西門町街頭再現，愛國同心會不僅搭帳棚、吃便當，還掛上「兩岸一家親」、「只要對台灣人民好堅決支持一國兩制」等標語，看板還有中國國家主席習近平與孫文照片；愛國同心會會長周慶峻表示，這次他們準備了一百面的五星旗。

由於下午蔡英文總統將經過公園前北平東路，警察也越來越多，還有人揮舞大面五星旗，除了「對台獨、反對戰爭」，也抗議蔡英文總統，「什麼都漲，就是薪水不漲」。

(中時)

愛國同心會在民進黨前插百支五星旗，怕小英撞見，警方插十支中華民國國旗反制。(曾薏蘋攝)
愛國同心會。(曾薏蘋攝)
愛國同心會在民進黨前插百支五星旗。(曾薏蘋攝)
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