澳網》她15歲殺入女單32強 辛吉絲後第1人

15歲烏克蘭少女柯絲堤雅克晉級澳網女單第3輪。(美聯社)

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中時電子報
15歲烏克蘭少女柯絲堤雅克晉級澳網女單第3輪，贏球一刻不敢置信。(美聯社)

兩天前擊敗「中國一姐」彭帥，15歲烏克蘭少女柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）澳網女單驚奇之旅續走，17日直落二拍退地主外卡好手羅戈斯卡(Olivia Rogowska)，前一位以15歲之齡於澳網打下勝利的，是去年底退役的「瑞士公主」辛吉絲。

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柯絲堤雅克世界排名521名，去年在此地捧起青少女單后冠，今年澳網會外賽3連勝，奪生涯首闖大賽正賽，15日只花57分鐘就擊敗大會第25號種子彭帥，17日再以6比3、7比5擊敗26歲澳洲女將羅戈斯卡，她澳網從去年起寫下11連勝。

柯絲堤雅克是自2005年後，首位15歲就闖進大賽正賽選手，前一位以15歲之齡於澳網打下勝利的，是去年底退役的「瑞士公主」辛吉絲，辛吉絲1996年澳網打入8強。

「我不知道該怎麼形容，就是開心，很高興我成功闖關了。」柯絲堤雅克賽後接受訪問，仍帶著15歲女孩的生澀，「我知道我打破了一些紀錄，但我的感覺沒有什麼特別。」

柯絲堤雅克出生網球世家，母親班柯(Talina Beiko)過去是位職業女網好手，生涯最佳排名391名，讓柯絲堤雅克從4歲就開始揮拍，費德勒的教練前克羅埃西亞名將魯比西奇（Ivan Ljubicic）是她的教練之一。

(中時電子報)

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