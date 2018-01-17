講英語借錢店員聽不懂 印度男竟失控砸店

新竹市1名印度籍外語老師雷西德，15日晚間到咖啡廳借錢不果，竟失控砸毀櫃台點餐機及收銀機。（陳育賢翻攝）

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新竹市1名印度籍外語老師雷西德，15日晚間到咖啡廳借錢不果，竟失控砸毀櫃台點餐機及收銀機。（陳育賢翻攝）

借不到錢就砸店？1名在新竹市某外語補習班擔任教師的印度籍男子雷西德（譯名），15日晚間到市區1間咖啡廳以英語向店員借錢，但店員聽不懂，他竟失控砸毀櫃台點餐機及收銀機，警方據報到場，雷西德只冷淡表示會分期賠償，訊後被依毀損罪嫌移送法辦。

警方調查，32歲印度籍的男子雷西德，目前在新竹市1家美語補習班擔任外語老師，15日晚間6點左右，雷西德突然到1家咖啡廳，店員原以為他要點餐，但他卻伸手不斷喊「Money」。

店員向警方表示，他不懂雷西德的意思，想要再進一步詢問時，對方竟開始以英語說「5、4、3、2、1」，疑似在倒數計時，之後即出手把點餐機推倒，接著又再次倒數，然後連收銀機都一起砸毀。

店員說，雷席德一直說Money跟5、4、3、2、1，他實在不懂他要幹嘛，之後對方就失控亂砸東西，店長看到後，嚇得趕緊報警處理。

警方到場後，雷席德情緒已平復，警方原本以為雷席德是酒後鬧事，但其沒有飲酒，也沒有任何前科，不知為何會做出失控行為。

雷席德僅淡淡向警方供稱，因店員不借他錢，他多次警告還是得不到回應，才會一氣之下動手破壞店內東西，至於店內被砸毀的物品，他願意分期賠償，不過店家堅持提告，警方訊後將他依毀損罪嫌移送法辦。

(中時)

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